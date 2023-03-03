Trabzonspor'da Başkan Ağaoğlu istifa etti



Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olağanüstü kongre kararı alınmasının ardından başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Trabzonspor'da yönetim dün olağanüstü kongreye gitme kararı almıştı. Kongre öncesinde başkan Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulüp ve bağlı şirketlerdeki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Trabzonspor'un resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Ağaoğlu, "Genel Kurul kararını talep eden arkadaşlarımızın süreci sağlıklı bir şekilde yürütmeleri ve rahat bir çalışma ortamında kongreye hazırlanmaları düşüncesiyle bugün itibarıyla Trabzonspor Kulübü Derneği Başkanlığı'ndan ve bağlı şirketlerimizdeki görevlerimden istifa etmiş bulunmaktayım" dedi.

"ASLOLAN TRABZONSPOR'DUR"

Bordo-mavili camianın kendilerinden sonra gelecek başkan ve yöneticilere çok daha fazla destek olması temennisinde bulunan Ağaoğlu, "Öncelikle görevde bulunduğum beş yıllık süre içerisinde maddi manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, her daim destek veren; 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğunda en büyük pay sahibi olan başlangıçtan bugüne kadar birlikte çalıştığım tüm Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarıma, bize bu görevi layık gören saygıdeğer delegelerimize ve Genel Kurulumuza, tüm kurul başkanlarımıza, kurucu üyelerimize, geçmiş dönem başkanlarımıza, hocalarımıza ve futbolcularımıza, idari kadromuza, tüm kulüp çalışanlarımıza, yerel ve ulusal basınımıza; Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm ilçe belediye başkanlarımıza, 8'inci şampiyonluğumuzda en büyük pay sahibi olan vefakar Trabzonspor taraftarına, üzerimde çok emekleri olan değerli büyüklerime en kalbi duygularımla minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. Canım kadar sevdiğim kulübüme beş yıl başkan olarak hizmet etmek hayatım boyunca yaşayabileceğim en onurlu görevdi. Benden sonra göreve gelecek olan arkadaşlarımın ve büyüklerimin kulübümüzü çok daha yükseklere taşıyacağını ve başarı ile yöneteceklerine tüm kalbimle inanıyorum. Camiamızdan bizden sonra göreve gelecek başkan ve yöneticilere her zamankinden çok daha fazla destek olmaları en büyük temennimdir. Hepimizin de çok iyi bildiği gibi elde etmiş olduğumuz başarılar birlik ve beraberlik içerisinde yanyana vermiş olduğumuz mücadeleler sonunda kazanılmıştır. Unutulmamalıdır ki; kişiler gelir geçer aslolan Trabzonspor'dur, Trabzonspor'un başarısıdır" ifadelerini kullandı. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-03-03 10:49:08



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