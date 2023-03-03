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Trabzonspor'da Ağaoğlu, 4 kupayla veda etti

DHA

Trabzonspor'da Ağaoğlu, 4 kupayla veda etti


Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Trabzonspor'da 2018 yılında seçilip, 3 dönem başkanlık yapan Ahmet Ağaoğlu, 5 yılı bulan başkanlık görevinden istifa etti. Borç yükü altındaki kulüpte göreve geldikten sonra mali disiplin sağlayan ve geçen yıl camiaya şampiyonluk sevinci yaşatan Ağaoğlu, yeni sezonda katlanan borçlar ve yönetim kurulundaki kongre taleplerinin ardından görevinden istifa ederek yeni kurulacak yönetime yol açtı. 5 yıllık süreçte camiaya 4 kupa kazandıran Ağaoğlu, son şampiyon başkan olarak da tarihe geçti.
2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne veda eden, diğer yandan Süper Lig'de hedeflenen başarıdan uzaklaşan Trabzonspor'da, yönetim kurulu olağanüstü kongre kararı aldı. Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu istifasını açıklayarak 2018'de başladığı ve 5 yılı bulan başkanlık macerasına da veda etti. 
5 YILDIR GÖREVDEYDİ
8 Nisan 2018 yılında yapılan 73'üncü Olağanüstü Genel Kurul'da Muharrem Usta'nın ardından kulübün 17'nci başkanı seçilen Ahmet Ağaoğlu, 5 yıldır bu görevde bulunuyordu. Sonrasında yapılan 2 genel kurulda da başkan seçilen Ağaoğlu, 3'üncü döneminde yönetim kurulunun talepleri doğrultusunda olağanüstü kongreye gidilmesinin yolunu istifa ederek açtı. 
ERTUĞRUL DOĞAN VEKALET EDECEK
Yeniden aday olmayı düşünmeyen Ahmet Ağaoğlu'nun yerine başkan olmak isteyen adaylar, 22 kişiden oluşacak listelerini 15 gün içerisinde Divan Başkanlık Kurulu'na sunacak. Kongre süreci tamamlanana kadar başkanlık görevini vekaleten mevcut asbaşkan Ertuğrul Doğan yürütecek.
TÜM YOLLAR KONGREYE ÇIKTI
Şubat ayında zirveden uzaklaşan bordo-mavili takımın Avrupa maçlarında da hedeflerinin tutmaması, olağanüstü kongreyi kaçınılmaz kıldı. Önünde tek hedefi Ziraat Türkiye Kupası kalan Karadeniz ekibinde, sakatlıkların yanı sıra yeni sezonda transfer edilen oyunculardan beklenilen performansın alınamaması, istikrarsızlığı ve puan kayıplarını da beraberinde getirdi. Futbolcu maliyetlerinin artışı ve ödemelerin de gecikmesine bağlı olarak süreç içerisinde tüm yollar kongreye çıktı.
9 BİN 280 ÜYE OY KULLANABİLECEK
Dün ilan edilen olağanüstü kongre duyurusuna göre; 18-19 Mart'ta Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılması planlanan başkanlık seçiminde yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde olağanüstü kongre 25-26 Mart tarihlerinde çoğunluğa bakılmaksızın Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Trabzonspor'un 18'inci başkanının belirleneceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 9 bin 280 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.
KULÜBÜN 17'NCİ BAŞKANI
1993 yılında Sadri Şener'in başkanlık yaptığı dönemde yönetim kurulu üyeliği yapan, 2000-2002 yılları arasında Özkan Sümer'in başkanlık döneminde başkan yardımcılığı görevinde bulunan Ahmet Ağaoğlu, 2018 yılı Nisan ayında gerçekleşen 73'üncü Olağanüstü Genel Kurul'da Muharrem Usta'nın ardından kulübün 17'nci başkanı olarak seçilmişti.
5 YILDA 5 TEKNİK ADAMLA ÇALIŞTI
Ahmet Ağaoğlu, göreve geldiği dönemde Rıza Çalımbay'ın hocalık yaptığı takımın transfer politikasını sürdürülebilir ekonomi ve finansal fair-play kurallarını gözeterek belirlemişti. Takım içerisindeki birlikteliği korumaya çalışan Ağaoğlu başkanlığındaki Karadeniz ekibi, sezonu 5'inci sırada tamamlamıştı. 2018-19 sezonunda yeni bir sayfa açan ve Rıza Çalımbay ile yolları ayıran Ağaoğlu, Ünal Karaman'ı teknik direktörlük görevine getirmişti. Sezonu 4'üncü sırada tamamlayan bordo mavili takımda, Karaman ile yönetim arasında yaşanan gerilim nedeniyle yollar ayrılarak, 2019-20 sezonun ilk yarısının bitiminde takımı Hüseyin Çimşir'e emanet edilmişti.
NEWTON DÖNEMİNDE İLK KUPA GELDİ
Ligin 20'nci haftasında liderlik koltuğuna oturan Karadeniz ekibi, 28'inci haftada zirveyi Başakşehir'e kaptırarak şampiyonluğun kıyısından dönmüştü. Ligin bitimi beklenmeden Çimşir'le yolları ayıran Ağaoğlu, son lig maçı ve Ziraat Türkiye Kupası finalinde takımı yardımcı antrenör Eddie Newton'a teslim etmişti.  Ziraat Türkiye Kupası'nı Eddie Newton yönetiminde kazanan bordo mavililerde 2020-21 sezonunun ilk 7 haftasında alınan kötü sonuçların ardından İngiliz hocayla da yollar ayrılmış, takım geçici olarak İhsan Derelioğlu ile çalışmıştı.
ŞAMPİYONLUK SÖZÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİ
Teknik direktör Abdullah Avcı'yı 2020 yılı Kasım ayında göreve getiren Ahmet Ağaoğlu, görev sürecinde çalıştığı son teknik adamla istediği başarıyı yakaladı. Karadeniz ekibi, Avcı'nın ilk döneminde Süper Kupa finalinde Medipol Başakşehir'i yenerek Süper Kupa'yı da müzesine götürdü. Sezon sonunda ligi 4'üncü sırada tamamlayan bordo mavililer, 2021-22 sezonunda ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu ilan ederek şampiyonluk kupasını müzeye taşıdı. 2022 yılı Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'u da deviren bordo mavililer, Ağaoğlu başkanlığındaki kulübe üçüncü kupayı kazandırdı.
TARİH YAZDI, TARİHE YAZILDI
Trabzonspor'a başkan olduğu dönemde mali disiplin sağlama sözü verip şampiyonluk için kendisine 4 yıl süre verilmesini isteyen Ağaoğlu, Avcı yönetimindeki Trabzonspor'la sözünü de gerçekleştirmiş oldu. 5 yıllık görev süresi boyunca camiaya 1 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazandıran Ahmet Ağaoğlu, 38 yıllık şampiyonluk hasretine son veren başkan olarak Trabzonspor tarihine yazıldı.  
TRANSFERLER BAŞARI GETİRMEDİ, YOLLAR SANDIĞA ÇIKTI
5 yıl önce göreve geldiğinde borç yükü altındaki kulüpte mali dengeleri gözetmeye çalışan Ağaoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefi nedeniyle son sezonda çok sayıda transfere imza attı. Beklenen başarıların gelmemesi, takımın Şampiyonlar Ligi'nden sonra Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nden de elenmesi kulübün mali açıdan zora soktu. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlamasına rağmen yeni sezonda her kulvarda hedeflerin uzağında kalan Trabzonspor'da mevcut borç yükünün üzerine takımın istikrarsızlığın da eklenmesi olağanüstü kongreyi kaçınılmaz kıldı. Yönetim kurulu içerisinde çatışma ve fikir ayrılıklarının yaşandığı süreçte yollar sandığa çıktı.
DOĞAN'DAN ADAYLIK İHTİMALİ
Öte yandan mevcut yönetimde asbaşkanlık görevini yürüten Ertuğrul Doğan'ın kongrede başkan adayı olması da güçlü ihtimal olarak görülüyor. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-03-03 13:18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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