Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener: Bu şekilde olmamalıydı



Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) Trabzonspor eski başkanlarından Sadri Şener, kulübün olağanüstü kongre kararı alması ve Ahmet Ağaoğlu´un başkanlıktan istifa etmesine ilişkin, "Bu süreci daha güzel yapabilirlerdi. Bu şekilde olmasa daha iyi olurdu. Hepsi ortak imza atsalar tamam ama bu şekilde olmamalıydı, üzücü" dedi.

Trabzonspor´da yeni sezonda sportif başarısızlık ve mali problemlerin ardından yönetim kurulu oylamasıyla olağanüstü kongreye gidilmesi kararı alındı. Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu bugün yazılı açıklama yaparak görevlerinden istifa ettiğini kamuoyuyla paylaştı. Trabzonspor´da 1992-94 ve 2008-13 yılları arasında 2 kez görev yapan eski başkanlardan Sadri Şener, 2013 yılında yönetim kurulunda bulunan son başkan Ahmet Ağaoğlu´nun istifasını Demirören Haber Ajansı´na (DHA) değerlendirdi. Ahmet Ağaoğlu´nun istifasının beklenmedik olduğunu söyleyen Sadri Şener, Ağaoğlu ile istifa etmeden önce görüştüğünü açıkladı.

"SÜRECİ DAHA GÜZEL YAPABİLİRLERDİ"

Olağanüstü kongreye giden süreci ve Ahmet Ağaoğlu´nun istifasını değerlendiren Sadri Şener, "Kulüplerin para sıkıntıları her zaman olabilir. Rakamları alt alta toplayıp bakmak lazım. Şu anki borçlarla alakalı net bilgim yok, yorum yapmam da doğru olmaz. Ahmet Ağaoğlu çok sevdiğim biridir. 1993´te O'nu yönetime almıştım. Anladığım kadarıyla şimdi Ertuğrul Doğan çok istiyor. Sonuçta bu bir seçim, başka aday çıkar mı çıkmaz mı bilemem ancak bu süreci daha güzel yapabilirlerdi. Bizim tarihimizde kaç kere değişiklik oldu, bunlar kaç kere yaşandı, gördük" dedi.

"BU ŞEKİLDE OLMASA DAHA İYİ OLURDU"

Olağanüstü genel kurula gidilirken oy birliği kararı verilmesinin daha doğru olacağını belirten Şener, "Bu şekilde olmasa daha iyi olurdu. Olağanüstü genel kurula gidilecekse herkesin istemesi, imza vermesi gerekirdi. 9´a karşılık 5 kişi diyorlar, bu şekilde olmazdı. Erken oldu, Mayıs´ta ya da daha sonra da olabilirdi. Hepsi ortak imza atsalar tamam ama bu şekilde olmamalıydı, üzücü. Artık bunları konuşmanın anlamı da kalmadı" diye konuştu.

"NEDEN İSTİFA ETTİ DİNLEMEK LAZIM"

Ahmet Ağaoğlu ile telefonda görüştüğünü anlatan Şener, "Ahmet neden istifa etti onu da dinlemek lazım. Dün beni aradı, konuştuk. Hayırlısı olsun dileklerimi ilettim. Ahmet bir kere niyetini verdikten sonra benim söyleyeceğim bir şey yok. Ertuğrul da genç bir arkadaşımız, babası arkadaşımdı. O'nun aday olacağı söyleniyor. Camiamız için hayırlısı olsun. Yeni başkan olacak kişiyi çok kısa sürede ödemeler bekliyor. Umarım kongrede aday olacak kişiler buna hazırlıklı olarak çıkarlar. Ahmet istifa ettiğine göre artık daha bir yere imza atamaz. Şimdilik yerine vekalet eden kişi yürütecek. Trabzonspor başlı başına dev bir kuruluş. Aday olarak inşallah iyi arkadaşlar çıkar. Her sene şampiyon olma şartı diye bir şey yok. Alttan genç oyuncu yetiştirirsin, yatırım yaparsın, geleceğe kazandırırsın. Zamanla hepsi olabilir" şeklinde konuştu.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-03-03 15:40:27



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