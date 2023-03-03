Trabzonspor, Ümraniyespor maçına hazır

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Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)Spor Toto Süper Lig´in 24´üncü haftasında HangiKredi Ümraniyespor´u sahasında konuk etmeye hazırlanan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 15.00´te idman yapan bordo-mavililer, karşılaşma öncesi taktik çalışması yaparak hazırlıklarını bitirdi.

Trabzonspor, yarın saat 16.00´da sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-03-03 17:37:12



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