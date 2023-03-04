Trabzonspor'da sakatlanan Bakasetas, Ümraniyespor maçının kadrosundan çıkarıldı

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor´da Anastasios Bakasetas, sol uyluk ön bölgesinde kas yaralanması olduğu için Ümraniyespor maçı kadrosundan çıkarıldı.
Süper Lig´in 24´üncü haftasında bugün HangiKredi Ümranyiespor maçına çıkmaya hazırlanan Trabzonspor´da, Anastasios Bakasetas´ın sakatlandığı açıklandı. Trabzonspor kulüp doktoru Halil Polat tarafından yapılan açıklamada, Bakasetas´ın dün yapılan idmanda sol uyluk ön bölgesinde ağrı hissettiği için bugün MR görüntülemesi yapıldığı ve sonucunda sol uyluk ön bölgede kas (rectus femoris) yaralanması tespit edildiği açıklandı. Tedavisine başlanan Bakasetas, Ümraniyespor maçı kadrosunda çıkarıldı.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-03-04 12:07:16
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