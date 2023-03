Camiadan Ahmet Ağaoğlu´na duygusal veda

Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor camiasında futbolcular ve taraftar grupları, olağanüstü kongre sürecine girilen kulüpte istifa eden başkan Ahmet Ağaoğlu´na veda ediyor. Ağaoğlu'nun yankı uyandıran istifası ve kongre süresi, kentte yayın yapan gazetelerde de geniş yer buldu.

Süper Lig´de geçen sezon şampiyon olmasına rağmen aynı başarıyı sürdüremeyen Trabzonspor´da, borçların ödenememesi ve kötü saha sonuçları kulübü kongreye sürükledi. Yönetim kurulundaki fikir ayrılıklarının ardından olağanüstü genel kurul kararı alınan kulüpte Başkan Ahmet Ağaoğlu´nun istifası gündeme oturdu. İstifasıyla kamuoyunu şaşkına çeviren Ağaoğlu´na futbolcuların yanı sıra taraftar grupları ve sevenleri sosyal medya paylaşımlarıyla veda ediyor.

UĞURCAN´DAN VEDA: ŞAMPİYON BAŞKANIM

Kulübün altyapısından yetişip, Ağaoğlu döneminde A takımda kendisini daha fazla gösterme şansı bularak kaptanlığa yükselen Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabında duygusal bir veda mesajı paylaştı. Çakır, "Hayatım boyunca unutamayacağım, tarihe geçen zaferlerimizde başımızda zaten büyük bir lider, bazen güçlü bir ağabey oldunuz. Tüm şehir ve camia adına size ne kadar teşekkür etsek azdır. Umarım yaşantınız yine başarılar ve huzur dolu günlerle geçer. Her şey için sağolun Şampiyon Başkanım" ifadelerini kullandı.

TÜRKMEN: TRABZONSPOR EFSANESİSİNİZ

Ağaoğlu'na bordo mavili futbolcu Hüseyin Türkmen de, duygu dolu sözlerle veda etti. Türkmen, sosyal medya hesabından, "5 sene önce futbol kariyerimin başındayken ve küçük bir çocukken yollarımız kesişti. Bana hem ağabeylik, hem babalık yaptınız. Nikah şahidimdiniz. Birlikte çok iyi günlerimiz oldu. Bu 5 seneye çok büyük başarılar ve mutluluklar sığdırdık. Kazanılmış 4 kupamız var. Artık Trabzonspor efsanesisiniz. Üzerimde çok emeğiniz var. Her şey için teşekkür ederim" notunu paylaştı.

BAKASETAS: İKİNCİ BİR BABA GİBİYDİN

Yunan oyuncu Anastasios Bakasetas, sosyal medya hesabında, "Beni Trabzonspor´a götürmek için her şeyi yaptın. İkinci bir baba gibiydin, ihtiyacım olduğunda bana her zaman yardım etmeye istekliydin. Sen harika bir insansın. Çok teşekkürler başkan" sözleriyle Ağaoğlu´na veda etti.

DORUKHAN: SÖZ VERDİK, TUTTUK

Dorukhan Toköz, göreve geldiğinde camiaya 4 yıl sonrası için şampiyonluk sözünü anımsattığı Ahmet Ağaoğlu´na, "Söz verdik, tuttuk. Seni seviyorum. Hakkını helal et başkanım" sözleriyle veda etti.

Ahmet Ağaoğlu döneminde A takıma yükselen Serkan Asan da, "Emekleriniz için çok teşekkürler, her şey gönlünüzce olsun başkanım" mesajını paylaştı.

Takımın diğer Yunan oyuncusu Siopis da, "Her şey için teşekkürler Başkan" ifadesini kullandı.

Ağaoğlu ile sarıldığı bir fotoğrafı paylaşan Yusuf Yazıcı ise, "Her şey için teşekkürler başkanım" mesajını yayınladı.

`ÖZEL BİR YERİNİZ VAR´

Trabzonspor taraftarları da, başkanlık görevini bırakan Ahmet Ağaoğlu´na sosyal medya hesaplarından mesajı paylaşımlarında bulundu. `Vira´ taraftar grubu; "Eleştirdiğimiz, yanlışları dile getirdiğimiz zamanlar olsa da zor bir dönemde, böyle bir konjonktürde ağır bir sorumluluğu yüklenerek bizlere yıllar sonra büyük bir mutluluk yaşattınız ve şanlı tarihimizde şampiyon başkan olarak özel bir yeriniz var artık. Yaşattığınız her şey için minnettarız, sonsuz teşekkür ediyoruz. Kulübümüzün yarınlarının doğru şekillenmesi adına, gelinen süreçle ilgili camiamızın daha fazla bilgiye sahip olması gerektiğine de ayrıca inanmaktayız. Trabzonspor´umuz, yaşadığımız zorlu yılların ardından elde ettiği kazanımları kaybetmemeli, geçtiğimiz sezon yaşadığımız duygu birliği derin yaralara sebebiyet vermeden yeniden tesis edilmelidir" mesajını paylaştı.

`EFSANE BAŞKAN´

Tribün gruplarından `Çılgınlar´ da, "Hayallerimizi omuz omuza vererek gerçekleştirdik. İyi günde, kötü günde YANYANA olduk. Mutluluğumuzu sevinç gözyaşları ile beraber akıttık. Yolun açık olsun efsane başkan" sözleriyle Ağaoğlu´na vefasını gösterdi.

Taraftar gruplarından `Gurbetçi Gençler´´in yayınladığı mesajda ise, "Trabzonspor tarihine unutulmaz şampiyonluk ve kupalar kazandıran, geldiği günden itibaren Trabzonspor´a hizmet için gece gündüz demeden koşuşturan, bu süreçte zorlu zamanlar geçirmesine rağmen asla başarı yolundan dönmeyen kıymetli başkanımız Ahmet Ağaoğlu´na tüm başarıları ve camiamıza katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında Trabzonspor´a gönlünü, bilgi ve birikimini katarak değer katacağı bilinciyle sağlıklı, huzurlu ve başarılı yıllar dileriz" ifadelerine yer verildi.

İSTİFA VE KONGRE MANŞETLERDE

Öte yandan kentte yayın yapan yerel gazeteler de, Ağaoğlu´nun istifası ve olağanüstü genel kurul kararını manşetlerine taşıdı.Gazeteler; istifa ve kongre sürecine, "`Beklenen son´, `O´nun vedası´, `Ağaoğlu´nun ipini yabancılar çekti´, `4 kupayla veda etti´" başlıklarıyla sayfalarında geniş yer verdi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-03-04 13:27:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.