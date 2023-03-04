Trabzonspor´da vekil başkan Doğan, takım otobüsünü karşıladı



Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor´da Ahmet Ağaoğlu´nun istifasının ardından göreve vekalet eden Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Ümraniyespor maçı için stada gelen takım otobüsünü karşıladı.

Trabzonspor´da Olağanüstü Genel Kurul kararı alınması sonrası başkan Ahmet Ağaoğlu görevinden istifa etmişti. Ağaoğlu´nun istifasının ardından göreve vekalet eden Asbaşkan Ertuğrul Doğan, takımın Ümraniyespor maçını izlemek için stadyuma geldi. Saat 16.00´da müsabakaya çıkacak olan takımın otobüsünü karşılayan Doğan, Abdullah Avcı ve futbolculara başarılar diledi. Bir grup taraftar da başkan adaylığını açıklaması beklenen Doğan´ı tezahüratlarla karşıladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ertuğrul Doğan´ın aracından inişi ve taraftarların tezahüratları

-Ertuğrul Doğan´ın takım otobüsünü karşılamasıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-03-04 15:34:45



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