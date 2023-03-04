Trabzonspor - Ümraniyespor : 1-2



Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)-

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Mustafa Sönmez

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil (Dk. 76 Lahtimi), Larsen, Doğucan (Dk. 76 Eren), Siopis (Dk. 61 Bardhi), Abdülkadir, Trezeguet (Dk. 33 Naci), Gomez, Umut (Dk. 46 Yusuf)

HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR: Orkun, Glumac, Epureanu, Mustafa (Dk. 46 Lenjani), Valentin (Dk. 84 Isaac), Onur (Dk. 46 Avounou), Mrsic, Oğuz (Dk. 79 Serkan), Geraldo, Sekidika (Dk. 56 Bettaieb), Umut.

GOLLER: Dk. 82 Yusuf (Trabzonspor), Dk. 52 Sekidika, Dk. 65 Umut (HangiKredi Ümraniyespor)

SARI KART: Epureanu, Oğuz, Isaac, Orkun (HangiKredi Ümraniyespor)

KIRMIZI KART: Dk.90+8 Naci (Trabzonspor)

6´ncı dakikada rakip sahada topla buluşan Abdülkadir Ömür´ün, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol direğin köşesine çarparak döndü.

12´nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Doğucan´ın kaleye ortaladığı topa Uumt Bozok kafa vuruşu yaptı. Kaleci Orkun´a çarparak seken topu kale çizgisi üzerinde rakip takımdan Mustafa çıkartarak uzaklaştırdı.

18´inci dakikada solda Larsen´in kaleye doğru ortaladığı topa Abdülkadir Ömür göğüs vuruşuyla kaleye gönderdi. Üst direğe çarparak geri dönen topa Trezeguet kafa vuruşu yaptı. Kaleyi bulmayan meşin yuvarlak sağdan dışarı çıktı.

52´nci dakikada sağ kanatta gelişen rakip takım atağında, ceza yayında topla buluşan Mrsic´in şutunu Uğurcan çevirdi. Sekidika, Uğurcan´dan dönen topu boş ağlara gönderdi: 0-1.

65´inci dakikada Lenjani´nin kullandığı köşe vuruşunda Mrsic topa kafa vuruşu yaptı. Kale önündeki Umut yere inen topa sağ ayağıyla dokunarak filelere gönderdi: 0-2.

83´üncü dakikada solda bulunan Bardhi´nin ceza sahasına ortaladığı topu Gomez kafayla yere indirdi. Savunmaya çarpıp seken topu kaleci geri çevirdi. Topu önünde bulan Yusuf Yazıcı´nın geri dönüp dar açından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

Karşılaşma Ümraniyespor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

36 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ BOZULDU

Evinde 36 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Trabzonspor, rakibi karşısında sergilediği oyunla uzun sürenin ardından sahasında kaybetti. Deplasmanda bu sezon istikrarsızlık yaşayan, Basel´e elenerek Konferans Ligi´ne veda eden Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde son olarak geçtiğimiz sezon 8 Mart 2021 tarihinde oynanan Alanyaspor maçında 3-1 mağlup olmuştu. Ligin son sırasındaki Ümraniyespor, ligin son şampiyonu Trabzonspor´un 36 haftalık namağlup serisini bozdu.

AVCI İSTİFA SESLERİ

İç sahadaki 726 günlük yenilmezlik serisini kaybeden Trabzonspor´un kalesinde gördüğü ikinci golden sonra taraftalar, oyuncuları protesto etti. Futbolculara tepki gösteren taraftarlar `Abdullah Avcı istifa´ diye de bağırdı.

Trabzonsporlu futbolcular, maç öncesinde ısınmak için sahaya Yunanistan´da yaşanan tren kazasında hayatını kaybedenler için `Geçmiş olsun komşu´ yazılı tişört giyerek çıktı.

Trabzonspor´a Gaziantep FK´dan devre arasında transfer olan Lazar Markovic, eski takımında kart cezalısı olması nedeniyle yeni takımının ilk maçında sahada yer almadı. Özel izinli olan ve ülkesinde bulunan Vitor Hugo da bugünkü maç kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlıkları bulunan Bakasekas ve Dorukhan da karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Maçın ilk 11´inde yer alan Denswil, ısınma sırasında sakatlık yaşadığı için kadrodan çıkarıldı. Tedavisi yapılan oyuncu yeniden ilk 11´e girdi.

Tedavileri tamamlanan ve bugün kadroda olması beklenen Edin Visca ile Marek Hamsik maç kadrosuna dahil edilmedi. Eren Elmalı´yı yedek kulübesine çeken teknik direktör Avcı, sol bekte Larsen´e görev verdi.

40 bin kişilik stadyumda 32 bin maç bileti satılırken, müsabakanın şifresiz yayınlanması nedeniyle tribünlerin boş kaldığı gözlendi.

Trabzonspor´da bugüne kadar 21 Süper Lig maçına çıkıp, Basel ile deplasmanda oynanan son maça yedek kulübesinde başlayan Eren Elmalı, Ümraniyespor maçında da yedek kulübesinde yer aldı. 13´üncü haftada oynanan Konyaspor maçında sarı kart ceza nedeniyle kadroda yer almayan Eren Elmalı, ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında ilk 11´de yer almadı.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-03-04 18:21:18



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