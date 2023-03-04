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Trabzonspor-Ümraniyespor maçının ardından

DHA

Trabzonspor-Ümraniyespor maçının ardından


Selay SAYKAL-Salim SARIKOÇ/TRABZON(DHA) Süper Lig´in 24´üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Ümraniyespor´a 1-2 mağlup olarak 36 maçlık evindeki yenilmezlik serisini kaybetti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili kulüpteki Olağanüstü Genel Kurul sürecini değerlendirerek söze başladı. Abdullah Avcı, "Başkan ve yönetimin aldığı bir karar var, camiaya hayırlı olsun. Başkanlar, yöneticileri, futbolcular, bizler kulüplerden zaman içinde ayrılabiliriz. Esas olan Trabzonspor ve taraftarıdır. Bence ne mutlu ki camianın uzun süredir beklediği şampiyonluğu başkan Ahmet Ağaoğlu, Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu harika şekilde yaşamışlardır. Tarihte her zaman güzelliklerle anılacaklardır. Onlara da, başkana da yaptıkları hizmetler ve beraber yakaladığımız başarılardan dolayı içten teşekkürlerimi sunuyorum. Camia güçlü başkanını seçecek, yoluna en iyi şekilde devam edecektir. Biz profesyoneller başkanlarla, yöneticilerle imzalar atıyoruz ama sonuçta hizmeti Trabzonspor camiasına, kulübüne yapıyoruz. esas olan Trabzonspor ve camiasıdır. Bunu en iyi şekilde hizmet edebilmek, kendi adıma iyi bir hafıza oluşturabilmek, Trabzon´da bulunan futbol kültürünü daha iyi hale getirebilmek için çalışıyoruz. Başkan Ağaoğlu ve yönetim kuruluna yaşadığımız o duygular için teşekkür ediyorum" dedi.
"ENTERESAN DURUMLAR YAŞIYORUZ"
Avcı, Yunanistan´da yaşanan tren kazası, Kahramanmaraş merkezli deprem afeti ve futbolun önemli isimlerinden Ziya Şengül´ün ölümü karşısında üzüntü duyduğunu dile getirdikten sonra karşılaşmayı değerlendirdi. Rakibi tebrik eden Avcı, "ilk 45 dakikada 6 net pozisyon, oyunu domine eden, rakibi zor durumda bırakan bundan evvelki maçlar olmamıştı. Gol atamadıkça kırılma anları ve özgüven kayıpları sahanın içinde olabiliyor. Hatta daha ileri giderek son 3 maçta herhalde 20 tane net pozisyonumuz var. Golü yedikten sonra tekrar kırılmalar başlıyor. Bazen oyundan koptuk, bazen gerginliklerimiz oldu. Enteresan bir sene yaşıyoruz. Rakibi tebrik ederim. Üzgünüz. Kendi evimizde 36 maç sonra kaybetmek bizi çok üzdü. Taraftarımızdan özür diliyoruz, bazen enteresan durumlar yaşıyoruz. Bakasetas´ın son antrenmanda sakatlanması gibi bunlar savunma şekli değil tabii. Şu an itibarıyla bundan sonraki süreci daha sağlıklı nasıl götürebiliriz bakacağız. Önümüzde çok önemli kupa hedefi ve maç kazanmak var. Buradan kafamızı nasıl kaldıracağız en iyi şekilde yapmaya çalışacağız" diye konuştu.
"MAÇ BİTTİKTEN SONRA YAPILMASI DAHA DOĞRU"
Tribünlerdeki protestoları değerlendiren Avcı, "Protesto bunun içinde var. Ben her zaman söylerim Oyunun içindeki protesto beni ya da başkasını oyunun içine tekrar sokmuyor. Protestonun maç bittikten sonra yapılması daha doğru olur. Benim için de vardı. Saygı duyuyorum. Trabzonspor camiasına ve ailesine zarar verecek hiçbir şey yapmam. Geçen sene nasıl taraftar `Abdullah Avcı buraya´ diyorsa protesto etme hakkı da var. Bu şehri çok seviyorum. Rica ediyorum, maç bittikten sonra eleştiriye açığız" ifadelerini kullandı.
Avcı, ülkesinde bulunan Vitor Hugo´nun Basel maçında oyundan çıkmasının sebebinin ayak bileğinde esneme olduğu, ülkesine giderek hem tedavi olduğunu hem de hasta olan annesinin yanında bulunduğunu söyledi.
RECEP UÇAR: IŞIK TUTACAK BİR GALİBİYET
Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ise yaptığı açıklamada, "Futbolda hiç bir şey futbolda tesadüfi olmuyor. Trabzonspor burada çok çok iyi oyunlar oynaması, bu kadar sürede maç kaybetmemesi onlar adına büyük bir başarıydı. Bulunduğumuz konum itibarıyla her puana ihtiyacımız var. Geçişlerde memnun olmadığım bir oyun oldu. Devreye 0-0 girmemiz bizim açımızdan iyi oldu. İkinci yarının ilk bölümünde oyunun bize döndüğü bizim pozisyonlar ürettiğimiz bir müsabakaya döndü. 2-0'a getirmesini bildik. Trabzonspor daha çok risk almaya başladığı bölümlerde iyi direndiğimiz bir müsabaka oldu. Bizim adımıza ışık tutacak bir galibiyet aldık. Takım olarak lig sonundayız. Oyuncularım ve ben, küçük olan camiamız ile ilçemizin bütün değerleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Abdullah Avcı'nın açıklamaları
-Recep Uçar'ın açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-03-04 19:36:18

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