Kamyonetin çarptığı Yusuf Emir yaşamını yitirdi; kaza kamerada

Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)TRABZON'da bakkaldan çıkıp, koşarken kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki Yusuf Emir Dilekoğlu, hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Ortahisar ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. N.K. yönetimindeki 61 ABC 093 plakalı kamyonet, bakkaldan çıkıp, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Emir Dilekoğlu'na çarptı. Talihsiz çocuk kaza yerinde yaşamını yitirirken, sürücü ise gözaltına alındı.
Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; bakkaldan koşarak yola çıkan çocuğa, kamyonetin çarptığı, çevredekilerin de kaza yerine yardıma koştuğu yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR
2023-03-04 20:42:53
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