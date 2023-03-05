Trabzonspor´un kalesi düştü; Avcı ilk kez tepkiyle yüzleşti



Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Yeni sezonda sportif başarısızlığını sürdüren Trabzonspor; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne veda edip, Süper Lig'de zirve yarışından kopmasından sonra evindeki 726 günlük yenilmezlik serisini de kaybetti. Bordo mavililerde tek hedef Ziraat Türkiye Kupası kalırken, tribünler teknik direktör Abdullah Avcı'ya ilk kez tepki gösterdi.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olarak önemli bir hedefini daha kaybetti. Zirve yarışından kopan bordo mavililer, lider Galatasaray'ın 19 puan gerisine düştü. Geçen sezon başarılı çıkış yakalayan ve 23 maçta 54 puan toplayan Karadeniz ekibi, bu sezon oynadığı 23 maçta ise 38 puan toplayabildi.

KALE DÜŞTÜ

Başkan Ağaoğlu'nun istifasının ardından kongre sürecine giren bordo mavililer, 36 maçlık yenilmezlik serisini, ligin son sırasındaki Ümraniyespor'a yenilerek son kalesini de kaybetti. Tarihinin en maliyetli kadrolarından biriyle bu sezon hedeflerinden kopan teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Karadeniz ekibinin bu sezon tutunacak tek dalı Ziraat Türkiye Kupası kaldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının gölgesinde oynanan maçta bordo mavililer, sergilediği kötü performansla, ligin son sırasındaki rakibinin yenilmezlik serisini bozmasına da engel olamadı. Trabzonspor'un 726 gündür aşılmaz surlarını geçen Ümraniyespor, küme düşmeme mücadelesinde altın değerinde 3 puanla moral buldu.

AVCI İLK KEZ TEPKİYLE YÜZLEŞTİ

Geldiği günden bu yana camiadan ve taraftarlardan destek gören teknik direktör Abdullah Avcı, şampiyonluğun ardından bu sevgiyi perçinlemişti. Yeni sezonda başarıdan uzak kalınması ve takımdaki dalgalanmalar Avcı'ya olan desteği de azalttı. Deplasmanda yüzü gülmeyen, takımıyla Ziraat Türkiye Kupası dışında tüm hedeflerinden kopan Avcı, 28 aydan sonra tribünlerde ilk kez tepkiyle karşılaştı.

TRİBÜNLERDE İSTİFA BÖLÜNMESİ

Ümranyespor'un kaydettiği ikinci golden sonra tribünler futbolculara tepki gösterirken bir kesim taraftar da Abdullah Avcı'yı istifaya çağırdı. Diğer bir grup taraftar ise Avcı'ya tepki gösterenlere, tepki gösterince tribünde gerginlikler yaşadı. Olağanüstü Genel Kurul'a gidilen takımın durumu ve tepkiler, taraftarlar arasındaki bölünmeyi de gözler önüne serdi.

ŞANSSIZ SAKATLIKLARIN ETKİSİ

Maç öncesi son idmanda Bakasetas'ın sakatlanması, maça çıkarken ısınmada Denswil'in sakatlanıp tedavisi yapılıp maça 11'de başlayıp, yeterli olamaması, ilk yarıda Trezeguet'in sakatlanıp, takımı yalnız bırakması bordo mavililerin yenilgisinde etkili oldu. Bu sezon sakatlık kabusu yaşanan takımda sahaya geri dönmesi beklenen Visca ve Hamsik'in durumu ise gelecek hafta netlik kazanacak.

ABDÜLKADİR'İN ŞANSSIZLIĞI

Trabzonspor'da rakibi karşısında en fazla efor sarf eden oyuncuların başında Abdülkadir Ömür yer aldı. Genç oyuncunun girdiği pozisyonlarda gol denemeleri üst üste direkten döndü. Birkaç haftadır performansı yükselen Abdülkadir'in başarılı oyununa rağmen pozisyonların gole dönüşmemesi maçın kaderini değiştirdi. Abdülkadir'in gösterdiği performans ise taraftarlarca beğenildi.

AVCI'NIN TEPKİLERE BAKIŞI

Tribünlerde ilk kez tepki gören Abdullah Avcı, maç sonunda yaptığı açıklamada durumu değerlendirdi. Tepkilere derin yorum yapmayan ve 28 aydır camianın kendisine destek verdiğini hatırlatan Abdullah Avcı, "Protesto bu oyunun içinde var. Transfere ihtiyacımız yok, taraftara ihtiyacımız var. Protesto bunun içinde var ama oyunun içinde olan protesto beni veya oyuncuyu tekrar oyuna sokmuyor. Protesto, maç bittikten sonra yapılsa daha doğru olur. Trabzonspor ailesine ve camiasına zarar verecek hiçbir şey yapmam" ifadelerini kullandı.

AVCI İLE DOĞAN GÖRÜŞECEK

Ağaoğlu'nun istifasının ardından başkan vekilliğini yürüten ve aday olması beklenen Ertuğrul Doğan'ın Avcı'ya son aylarda en fazla desteği veren kişi olduğu biliniyor. Doğan'ın adaylık için resmi başvuru yaptıktan sonra hafta içinde Avcı ile toplantı yapacağı iddia edildi.

TEPKİLER MANŞETLERDE

Öte yandan Trabzonspor'un yenilgisi ve taraftarların Abdullah Avcı'ya tepki, kentte yayın yapan yerel gazetelerin manşetlerine taşındı. Takımın gidişatı nedeniyle zaman zaman teknik adamı eleştiren gazeteler, 'Hedeflerinden kopan Trabzonspor Akyazı'yı da kaybetti, son kale de yıkıldı, köklü değişim şart oldu, çanlar Abdullah Avcı ve oyuncular için çaldı', 'Tükenmişlik sendromu, Trabzonspor'da hastalık baş gösterdi', 'Akyazı büyüsü bozuldu', 'Ağaoğlu kulübü, Avcı takımı, ruhsuzlar Trabzonspor'u batırdı, yazıklar olsun hepinize' ifadelerini sayfalarına taşıdı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-03-05 13:46:31



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