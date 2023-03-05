Trabzonspor'da moralsiz antrenman



Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor, Süper Lig´in 25´inci haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına, Ümraniyespor karşısında evindeki yenilmezlik serisini kaybetmenin moral bozukluğuyla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00´de çalışan bordo mavililerde, dün akşam HangiKredi Ümraniyespor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise teknik ısınma, koordinasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi. Dar alan oyun ve çift kale maç ile devam eden antrenman dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı. Trabzonspor´da sakatlıkları nedeniyle Bakasetas, Trezeguet ve Dorukhan, izinli olan Hugo idmana katılmadı.

Bordo mavililer 2 günlük iznin ardından Adana Demirspor maçı hazırlıklarına, çarşamba günü yapılacak antrenmanla devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-03-05 17:14:21



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