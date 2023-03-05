Trezeguet´nin sağ arka uyluk kasında yaralanma

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Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Süper Lig´in 24´üncü haftasında oynanan Ümraniyespor maçında sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Mahmoud Trezeguet´nin sağ uyluk arka bölgesinde hamstring kasında yaralanma olduğu açıklandı.

Trabzonspor Kulübü, dün akşam sahasında karşılaştığı Ümraniyespor maçının ilk yarısında sakatlanarak yerini Naci´ye bırakan oyuncunun MR´a girdiğini açıkladı. Kulüp doktoru Halil Polat tarafından yapılan açıklamada, Mahmoud Trezeguet´nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ uyluk arka bölgesi hamstring kasında yaralanma olduğu ve oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-03-05 22:41:13



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