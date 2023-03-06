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Trabzonspor taraftarından Ağaoğlu´na, 'Kul Ahmet' videolu geri dön çağrısı

DHA

Trabzonspor taraftarından Ağaoğlu´na, 'Kul Ahmet' videolu geri dön çağrısı


Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonsporlu taraftarlar, olağanüstü genel kurula giden kulüpte istifa eden başkan Ahmet Ağaoğlu´na, sosyal medyadan yeniden başkan adayı olması çağrısında bulundu. Camiada yeni başkan adaylarına ilişkin belirsizlik sürerken; başkan adayı olması beklenen ve liste hazırlığındaki Ertuğrul Doğan´ın tavrı ise son mağlubiyet sonrası merak ediliyor.
Süper Lig´de ve Avrupa´da hedeflerinden kopan geçen yılın şampiyonu Trabzonspor´da, olağanüstü genel kurul kararı ve başkan Ahmet Ağaoğlu´nun istifası sonrası sular durulmuyor. Yönetim kurulunda uyuşmazlıklar olduğu gerekçesiyle istifa eden Ahmet Ağaoğlu´na taraftarların ve futbolcular sosyal medyada destek veriyor.
AĞAOĞLU´NA GERİ DÖN ÇAĞRISI
Görevi bırakan başkan Ahmet Ağaoğlu´na bir grup taraftar tepki gösterirken, bazı taraftarlar da desteklerini sürdürüyor.  Sosyal medyadan "#AğaoğluYeniden" başlığıyla gündem oluşturan taraftarlar, Ahmet Ağaoğlu´na kongrede yeniden aday olması için geri dön çağrısında bulundu. Bordo mavili taraftarların çağrısı, sosyal medyada gündem oldu. 
`KUL AHMET´Lİ GERİ DÖN ÇAĞRISI
Trabzonpor'da taraftarlar, asbaşkan Ertuğrul Doğan´ın 2019-20 sezonunda Trabzonspor´un Demir Grup Sivasspor´u mağlup edip, zirveye yerleştiği müsabaka sonrası sosyal medyasında paylaştığı Barış Manço'nun 'Ahmet beyin ceketi´ adlı videoyu yeniden paylaştı. Taraftarlar, aynı besteyi istifasına uyarladığı Ağaoğlu´na geri dön çağrısını yineledi.
DOĞAN'DAN ADAYLIK BAŞVURUSU HAMLESİ
Trabzonspor´da olağanüstü kongre tarihi belirlenen 18-19 Mart ve 25-26 Mart tarihleri, muhtemel adayları hızlı davranmak zorunda da bırakıyor. Başkanlık görevine vekalet eden asbaşkan Ertuğrul Doğan´ın kongrede tek aday olacağı bekleniliyor. Doğan´ın yarın kente gelerek resmi başvuruda bulunması ve adaylık açıklaması yapacağı tahmin ediliyor. Sosyal medyada taraftarın Ağaoğlu´na olan açık desteği Doğan´ın nasıl bir yol haritası izleyeceği de camiada merak ediliyor. 
NWAKAEME´NİN AĞAOĞLU´NA VEDASI TARTIŞMA YARATTI
Trabzonspor´a 2018 yılında Ünal Karaman´ın teknik direktör olduğu dönemde transfer olan ve geçtiğimiz sezon sözleşmesi yenilenmediği için takımdan ayrılan Antony Nwakaeme, sosyal medya hesabından, istifa kararı sonrası Ahmet Ağaoğlu ile birlikte yer aldığı fotoğraf paylaşarak veda etmesi dikkati çekti. Ağaoğlu´nun ilk döneminde takıma katılan ve geçen sezon şampiyonlukta önemli katkısı olan Nwakaeme, "Her şey için teşekkürler şampiyon başkan" sözleriyle Ağaoğlu'na vefasını gösterdi. Takımdan ayrılışı maddi gerekçelerle krize dönen ve taraftarların ayrılmasına tepki gösterdiği Nwakaeme´nin Ağaoğlu´na vedası ise yeniden tartışmalara neden oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı´nın isteğiyle takımdan gönderildiği iddialarıyla gündem olan Nwakaeme´nin güncel paylaşımı, taraftarların da kafasını karıştırdı. Ağaoğlu, Nwakaeme´nin sözleşmesinin uzatılmadığı dönemde kendisine yöneltilen sorulara, oyuncuya teklif edilen rakamdan fazla ücret ve 3 yıllık sözleşme talep ettiği yönünde yanıt vermişti. 
SANCILI DÖNEMDE TARAFTAR TRİBÜNE GELMEDİ
Geçen sezon takımı yalnız bırakmayan taraftarlar, bordo mavililerin son oynadığı ve evinde 36 maçlık yenilmezlik serisini kaybettiği HangiKredi Ümraniyespor maçında tribünleri boş bıraktı. Maç öncesine Ağaoğlu´nun istifası ve kulübün kongreye gitmesinin de yarattığı sürecin etkili olduğu karşılaşmayı 40 bin kişilik tribünlerde 12 bin kişi izledi. Takımın ve kulübün içinde bulunduğu sancılı dönemde tribünlerdeki seyirci sayısı, Ağaoğlu sonrası en az seyirci sayısı oldu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-03-06 13:58:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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