Trabzonspor'da Abdullah Avcı istifa etti

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Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA) Trabzonspor´da teknik direktör Abdullah Avcı görevinden istifa etti. Kararın kulüp tarafından resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Olağanüstü kongreye gidilen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı görevinden ayrılma kararı aldı. Abdullah Avcı'nın, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığı bırakmasının ardından kongrede seçilecek yeni yönetimin önünü açmak için bu yönde karar aldığı öğrenildi. Kararın kulüp tarafından resmi olarak açıklanması bekleniyor.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-03-07 15:55:05



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