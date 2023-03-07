Abdullah Avcı´dan Trabzonspor'a veda: Geriye değil, ileri



Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)-Trabzonspor'da görevinden istifa eden teknik direktör Abdullah Avcı, sosyal medya hesabından mesaj yayınlayarak bordo mavili camiaya veda etti. Ahmet Ağaoğlu'nun istifasıyla olağanüstü kongreye gidilen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, vekil başkan ve başkan adayı Ertuğrul Doğan ile görüşerek istifasını sundu. Geçtiğimiz sezon takımıyla şampiyonluk yaşayan teknik adam, sosyal medya hesabından mesaj yayınlayarak camiaya veda etti.

HOŞÇAKAL DEME VAKTİ GELDİ

Trabzonspor efsaneleri Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer'in kasketli fotoğraflarının yer aldığı bir fotoğraf da paylaşan Avcı, "Bazen durmak gerekir. Derin bir nefes almak çok fazla düşünmemek ve olacaklara güvenmek gerekir. Çok sevdiğim Trabzonspor´a ve bu güzel şehrin güzel insanlarına hiçbir maddi talebim olmadan, koşulsuz, beklentisiz hoşçakal deme vakti geldi. Trabzonspor taraftarı coşkuludur. Beklentileri büyüktür. Hep kazanmak ister. Kaybetmeye tahammülü yoktur ve bütün bunlara hakkı vardır. Biz fırtınalı topraklara bilerek geldik. Onlara çok uzun süre özlemini çektikleri bir şampiyonluğu yaşattığımız için gururluyum" ifadelerini kullandı.

Camiaya teşekkür eden Avcı, "Taraftara, şehrin güzel insanlarına, görevlilere, oyuncularıma, yönetim kurulundaki tüm özverili insanlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Buraya gelmeme, burada kalmama, hayatımın en güzel anlarımı yaşamama vesile olan sayın Ertuğrul Doğan´a ise apayrı bir şükran borcum var. Onu unutmayacağım. Hiç kimse unutmasın" diye seslendi.

TRABZONSPOR HEP İLERİ GİTMELİ

Avcı, mesajında "Şampiyon Trabzonspor, geriye değil hep ileri gitmeli. Bölünmemeli, birleşmeli. Kazandıklarını yitirmemeli ve çok güçlü bir yönetimle çok daha parlak günler görmeli. Trabzon´u ve Trabzonspor´u çok seviyorum. Hakkınızı helal edin" ifadeleriyle veda etti. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-03-07 18:11:27



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