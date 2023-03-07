Ahmet Ağaoğlu´nun istifası kabul edildi

Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor´daki başkanlık ve icra kurulu başkanlığı görevlerinden ayrılan Ahmet Ağaoğlu´nun istifası yönetim kurulunca kabul edildi. Adaylığını duyuran asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın kongreye kadar kulüp başkanlığına vekalet edeceği açıklandı.
Trabzonspor´da Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından olağan üstü kongre sürecine gidilirken, başkan vekili ve asbaşkan Ertuğrul Doğan yönetiminde ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası alınan kararlar Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) bildirildi.
Trabzonspor´dan KAP´a yapılan açıklamada, Ahmet Ağaoğlu´nun başkanlık ve icra kurulu başkanlığı görevinden istifasının kabul edildiği ve yerine Ertuğrul Doğan´ın görev yapacağı belirtildi. Açıklamada yönetim kurulu üyeliğine ise ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Sami Karaman´ın getirildiği de bildirildi.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-03-07 23:00:30
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