Trabzonspor taraftarında peş peşe 'istifalar' şaşkınlığı



Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor´da Ahmet Ağaoğlu´nun başkanlıktan, sonrasında Abdullah Avcı´nın da teknik direktörlük görevinden istifası, bordo mavili taraftarı şaşırttı. Kulübün olağanüstü genel kurul sürecini değerlendiren taraftarlar, takımın ve kulübün geleceği konusunda endişelerini dile getirdi.

Trabzonspor´da geçen sezon yaşanan şampiyonluğun ardından takımın kötü gidişatı ve kulübün yaşadığı mali zorluklar, yönetimde huzursuzluğa neden olarak olağanüstü genel kurul kararı alındı. Ahmet Ağaoğlu´nun geçen hafta görevlerinden istifa etmesinden sonra dün de teknik direktör Abdullah Avcı görevi bıraktı. Sancılı günler geçiren Trabzonspor´da taraftarlar, üst üste gelen istifalar nedeniyle şaşkınlık yaşadı. Taraftarların bir kısmı takımın kötü durumundan Avcı´yı sorumlu tutarak ayrılmasını doğru olarak değerlendiriyor. Bir kısım taraftar ise hem Ağaoğlu´nun hem de Avcı´nın görevinde kalması gerektiğini savunuyor.

`KÖTÜNÜN KÖTÜSÜ OLDU´

Abdullah Avcı´nın görevi bırakmasını beklemediğini belirten taraftar Fatih Yenigün, "Öyle bir beklentimiz yoktu. Şaşkınız. Kongre süreciyle ilgili psikolojik bir baskı görmüş olabilir. Kendisi noktayı koydu. Kötünün kötüsü oldu. Kesinlikle devam etmeliydi. Biz onunla çok yeniyiz. Daha yolun yarısı bile değil. Hep beraber zamana ihtiyacımız vardı" dedi.

`TEKRAR ADAYLIĞINI KOYARSA GÖREVE GELEBİLİR´

Trabzonspor´da peş peşe gelen istifalar karşısında şaşırdığını söyleyen taraftar İrem Şentürk, "Önce başkanın, ardından hocanın istifası biraz yokuş aşağı oldu ancak hocanın istifasını yerinde buluyorum. Biraz daha istifa etmeseydi yıpranmaya doğru gidiyordu. Son maçta taraftar da istifaya davet etmişti Abdullah Avcı´yı. Yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum ama yönetim için de erken oldu. Başkanın istifasını hiç beklemiyordum. Öğrendiğimde şok yaşadım. Çok yersiz olduğunu da düşünüyorum ama içeride ne olup bittiğini bilemeyiz. Tekrar adaylığını koyarsa yine göreve geleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

`ÖNEMLİ OLAN ZOR ZAMANDA DURABİLMEK´

Taraftarlardan Yasin Aras, gelişmeleri `gemiyi terk etmek´ olarak yorumlayarak, "Gemi su almaya başladıktan sonra önce yönetim ve teknik direktör ayrılıyor. Bu takımı son şampiyon yapan kim? İkisinin de ayrılmaması lazımdı. Yenilgiler olabilir, hemen terk edip gitmek olmaz. Adam canla başla her şeyden feragat ederek takımın başında bulundu, Ağaoğlu da aynı şekilde. Yeri geldi terminalde uyudu, yeri geldi kendi ayağındaki ayakkabıyı futbolculara verdi. Onun da gitmemesi gerekiyordu. Önemli olan zor zamanlarda durabilmek" dedi.

`AĞAOĞLU´NU AVCI´DAN DAHA ÇOK İSTEYEN VARDIR´

Abdullah Avcı´nın istifasını desteklediğini söyleyen taraftar Yaşar Bektaş da, "Taraftarın yüzde 80´i istifa etmesini bekliyor ve destekliyordu takımı yönetemediği için. Özellikle son maçlarda takımla hiç alakası olmadı. Gitmesi taraftar için daha iyi oldu" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ahmet Ağaoğlu'nun, görüntüleri

-Abdullah Avcı'nın görüntüleri

-Taraftar röportajlarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-03-08 10:20:37



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