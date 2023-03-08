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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor'da Avcı veda ediyor

DHA

Trabzonspor'da Avcı veda ediyor


Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Olağanüstü kongreye giden Trabzonspor´da, son şampiyon hoca Abdullah Avcı´nın istifası gündem oldu. Kentte yayın yapan gazeteler, son şampiyon hocanın istifasını manşetlerine taşıdı. 
Geçen sezon şampiyonluk mutluluğu yaşanan takımda, şampiyon kadronun dağılıp, yeni sezonda transfer edilen oyunculardan verim alınamaması, mevcut borçlardaki artış, yönetim kurulundaki fikir ayrılıkları gibi nedenlerle baş gösteren huzursuzlukların sonunda yollar istifaya çıktı. Ahmet Ağaoğlu´nun başkanlıktan istifa etmesinden 5 gün sonra teknik direktör Abdullah Avcı da görevi bıraktı.
Takımının başında son çıktığı Ümraniyespor maçında sahasındaki 386 maçlık yenilmezlik serisini de kaybeden hoca, hayatının ilk şampiyonluğunu yaşadığı kentte ilk kez tepki sesleriyle karşılaşmıştı. Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında tepkilerin maç bittikten sonra yapılmasını daha doğru bulduğunu açıklayan Avcı´nın sözleri de yankı bulmuştu. Ağaoğlu´ndan sonra göreve vekalet eden asbaşkan Ertuğrul Doğan ile görüşüp kongre sürecinde yönetimin önünü açmak istediğini söyleyen teknik adam istifasını dün Doğan´a iletmişti.
TAZMİNAT ALMAYACAK
Sezon başında Ertuğrul Doğan ile masaya oturarak kulüpteki sözleşmesini uzatan Abdullah Avcı, istifa ederken tazminat talep etmedi. Sezon sonuna kadar alacakları konusunda anlaştığı öğrenilen Avcı, sözleşmesinde yer alan 2 yıllık alacağını ise kulüpte bıraktı.
VEDASINDA AHMET AĞAOĞLU´NUN İSMİNİ GEÇİRMEDİ
Sosyal medya hesabından camiaya veda eden Avcı´nın mesajında, gelecekte yeniden geri dönebilmenin işaretlerini verdi. Vedasında camiaya seslenen ve başkan adayı Ertuğrul Doğan´a teşekkür eden Avcı´nın vedasında, birlikte çalıştığı Ahmet Ağaoğlu´nun ismini geçirmemesi dikkati çekti.
AĞAOĞLU´NU İKİNCİ PLANA İTİYOR ELEŞTİRİSİ ALIYORDU
Maç sonrası açıklamalarıyla zaman zaman gündem yaratan teknik adamın vedasında da Ahmet Ağaoğlu´ndan bahsetmemesi, kulüp içerisindeki fikir ayrılığını ve istifaların altında yatan gerilimi ortaya koydu. Avcı, bugüne kadar yaptığı birçok açıklamasında Ahmet Ağaoğlu´nu ikinci plana ittiği iddialarıyla eleştiri alıyordu. Abdullah Avcı, 2 gün izin verdiği takımıyla bugün kente gelerek son kez görüşüp vedalaşacak.
AVCI´NIN İSTİFASI MANŞETLERDE
Trabzon´da yayın yapan yerel gazeteler, takımın son şampiyon hocası Abdullah Avcı´nın istifasını sayfalarına taşıdı. Bordo mavili takımın yarıştığı her kulvarda aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle eleştirilerde bulunan gazeteler, Abdullah Avcı´nın istifasını `Trabzon´da Avcı dönemi sona erdi´, `Bu şehir seni unutmaz´, `Avcı´dan duygusal veda´, `İstifasını verdi, Trabzonspor´a sevdasını bu sözlerle anlattı: Parada gözüm yok´ başlıklarıyla okurlarına duyurdu.
LARSEN FIFA´YA GİTTİĞİ İDDİALARINI REDDETTİ
Öte yandan, alacakları nedeniyle Trabzonspor´u FIFA'ya şikayet ettiği yönünde hakkında iddialar ortaya atılan Trabzonspor'un oyuncusu Jens Stryger Larsen, ülkesinin basınına açıklama yaparak iddiaları reddetti. Danimarka basınına konuşan futbolcu, alacaklarına yönelik Trabzonspor´a ihtar çekmediğini ve baskı yapmadığını ifade etti. Larsen açıklamalarında, "Uygunsuz bir hikaye yazmak için adımı kullandılar. FIFA aracılığıyla kulübe baskı yapmak için herhangi bir talepte bulunmadım. Hem kulüpte hem de ülkede durumun nasıl olduğunu çok iyi biliyorum. Burada şimdiye kadar ki en büyük trajedilerden biri yaşandı ve ülke hala büyük ekonomik sorunlarla bunun acısını çekiyor. Bu nedenle, adımın bu şekilde kullanılması daha da utanç verici" dedi.
"KULÜBE İNANCIM VAR"
Danimarkalı savunma oyuncusu, kulüpte bir miktar alacağı olduğunu doğrularken "Kulübe inancım var ve maaşı muhtemelen yakın gelecekte alacağız. Kulübün zaten baskı altında olduğunu biliyorum. Başkan yeni ayrıldı ve onun yerine bir başkasının bulunması gerekiyor, ancak kulüp ayrıca biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu da açıkça belirtti. Kulübe bana para göndermesi için baskı yapmadım" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-03-08 11:37:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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