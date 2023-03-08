Abdullah Avcı´ya Trabzon'da çiçekli karşılama

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Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA)Trabzonspor´da görevinden istifa eden ve takımıyla vedalaşmak için Trabzon´a gelen teknik direktör Abdullah Avcı, taraftarlarca çiçeklerle karşılandı.

Olağanüstü genel kurul kararı alınan ve Ahmet Ağaoğlu´nun başkanlıktan istifası sonrasında dün İstanbul´da vekil başkan Ertuğrul Doğan´a istifasını sunan Abdullah Avcı, ayrılık hazırlıkları için Trabzon´a döndü. Havayoluyla saat 11.20´de kente gelen teknik adamı bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı. Havalimanı çıkışında açıklama yapmayan Avcı, kendisini bekleyen özel araca binerek ayrıldı. Abdullah Avcı, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde futbolcularla, teknik ekiple ve kulüp çalışanlarıyla görüşüp vedalaşacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Abdullah Avcı´nın gelişi

-Abdullah Avcı´ya çiçek verilmesiDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR

2023-03-08 12:29:50



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