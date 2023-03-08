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Başkan Zorluoğlu: Kahramanmanaş'ta konteyner kent tamamlanıyor

DHA

Başkan Zorluoğlu: Kahramanmanaş'ta konteyner kent tamamlanıyor


Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TÜRKİYE´yi derinden sarsan yıkıcı depremler sonrası Trabzon´dan gittiği Kahramanmaraş´ta koordinatör olarak görev yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "2 bin konteynerle, konteyner kenti bir an önce tamamlamak istiyoruz. Zemin dolgusu tamamlandı. Altyapısı tamamlanmak üzere, içme suyu ve kanalizasyonu bir taraftan yapılıyor. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde bu konteyner kenti tamamladığımızda Elbistan´da adeta küçük bir mahalle kurmuş oluyoruz" dedi.
Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem bölgesinde koordinasyona destek sağlamak üzere, depremden etkilenen şehirlere başka illerde bulunan valileri görevlendirdi. Daha önce Van Valiliği görevinde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da, Kahramanmaraş´a koordinatör olarak görevlendirildi. 25 gün boyunca Kahramanmaraş ve Elbistan´da görev sürdüren Başkan Zorluoğlu Trabzon´a döndü. Trabzon´un kardeş şehri Kahramanmaraş´ta yürütülen çalışmalar sonrası Zorluoğlu, ekibiyle aynı görevini Malatya´da da sürdürecek.
17 BİN DEPREMZEDE İLLERE NAKLEDİLDİ
Bölgedeki çalışmalara ilişkin bilgi veren ve depremzedelerin bölgeden tahliyesini gerçekleştiklerini belirten Zorluoğlu, "17 bin civarında bir vatandaşımızı deprem bölgesinden oradan arzu ettikleri illere tahliye edilmelerini sağladık. Diğer taraftan orada hemen depremin akabinde özellikle geçici barınma yerleri ve civarlarında temizlik konusu çok önemliydi. Şehrin temizlenmesi, ilaçlanması çok önemliydi. Trabzon'dan getirdiğimiz araç gereçlerle oradaki belediyede var olanlarla beraber ekiplerimizle özellikle çöplerin toplanması ve şehrin ilaçlanması konusunda çok etkin bir hizmet yaptık. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak enkaz kaldırmaya da destek verdik. Kamyonlarımızla, iş makinelerimizle depremde enkaz haline gelen ve içerisinde gereken aramalar yapılıp bitirilen enkaz kaldırılmasına da ciddi manada destek verdik. Verdiğimiz bir başka önemli hizmet ilk günlerde, maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımızın defin edilmeleriyle ilgili hizmetlerde yine Trabzon´dan gerekli araçları, cenaze araçlarını, ekipleri ve diğer malzemeleri getirmek suretiyle onu da büyük ölçüde biz koordine ettik" dedi.
`KONTEYNERLER OLUŞTURDUK, SOSYAL ALANLAR KURDUK´
Depremzedelerin çadır kentlerden, konteyner kentlere geçişleri için çalışmaların en hızlı şekilde yapıldığını aktaran Başkan Zorluoğlu, şunları söyledi:
"Bizim orada kurduğumuz konteyner kenti Sayın Cumhurbaşkanımızda ziyaretiyle onurlandırdı. Şu anda bölgedeki en iyi konteyner kentlerden bir tanesi. İnsanların oraya o akşam gelişlerini hiç unutamam. Çadırlardan konteynere gelen insanların yüzlerindeki, gözlerindeki mutluluğu görmek, bizim bütün yorgunluğumuzu hakikaten almıştı. Özellikle çocuklar için, orada çocuk oyun grupları oluşturduk, birtakım aktiviteler yapılacak alanlar konteynerler oluşturduk. Sosyal alanlar kurduk.  Bilhassa çocukların mutluluğu hakikaten görmeye değerdi. Üzerinde durduğumuz en yoğun çalışmamız barınma ihtiyacı.  2 bin konteynerle, konteyner kenti bir an önce tamamlamak istiyoruz. Zemin dolgusu, üstü tamamlandı. Altyapısı tamamlanmak üzere, içme suyu ve kanalizasyonu bir taraftan yapılıyor. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde bu konteyner kenti tamamladığımızda Elbistan´da adeta küçük bir mahalle kurmuş oluyoruz."
`TRABZON ADETA YAĞMUR OLDU YAĞDI´
Yardımlar için Trabzon halkına teşekkür eden Zorluoğlu, "Trabzon'un hakkını teslim edelim. Trabzon sadece buraya gelen depremzedelerin misafir edilmesinde değil, deprem bölgesine gönderdiği yardımlarda da çok öne çıktı. Adeta yağmur oldu yağdı Trabzon. Gerçekten de Trabzon´dan gelen yardımların bir başka özelliği daha vardı. Bizim orada işimizi çok kolaylaştıran bir özellik. Buradan gelen yardımlar çok disiplinli bir şekilde organize bir şekilde yapıldığı anlaşılan, böyle küçük paketlerde ve üzerlerinde listeleri olan yardımlardı. Deprem bölgesine geldiğinde artık bizim ikinci bir uğraşla bunları tasnif edip dağıtmanıza gerek duymayacak şekilde hazır geldi. Bu bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Trabzon bu işin bilincindeydi. Bilinçli bir organizasyon yapıldı ve miktar olarak da gerçekten sadece Maraş´a sadece Elbistan´a değil, bütün bölgeye Trabzon´dan yüzlerce TIR yardım geldi. Ben bu manada değerli hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Trabzon Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2023-03-08 13:05:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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