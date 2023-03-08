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(ÖZEL) Trabzonspor Eski Asbaşkanı Hacısalihoğlu: Kongre kaçınılmazdı

DHA

(ÖZEL) Trabzonspor Eski Asbaşkanı Hacısalihoğlu: Kongre kaçınılmazdı


"Yeniden öze dönülmeli""Ağaoğlu´nun ibra edilmeyeceğini zannetmiyorum"Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Trabzonspor´da başkanlık görevinden ayrılan Ahmet Ağaoğlu´nun ilk döneminde asbaşkanlık görevinde bulunan Hayrettin Hacısalihoğlu; istifa, kulübün durumu ve Ağaoğlu´nun ibra edilmeme ihtimalini değerlendirdi. Hacısalihoğlu, "Ahmet Ağaoğlu´nun ibra edilmeyeceğini zannetmiyorum. Bu gidişat hiçbir şekilde Trabzonspor´u kurtarmaz. Trabzonspor´un öze yeniden dönüp borcu azaltan politika içinde ayaklarını daha sağlam yere basan yapıya dönmesi mutlaka şart" dedi. 
Trabzonspor´da, Ahmet Ağaoğlu´nun başkanlıktan istifası, kulübün kongreye gitmesi, asbaşkan Ertuğrul Doğan´ın aday olması ve son olarak teknik direktör Abdullah Avcı´nın istifa etmesiyle ilerleyen çalkantılı süreç devam ediyor. Bordo mavili kulüpte Sadri Şener´in başkanlık yaptığı 2008 yılında ve Ahmet Ağaoğlu´nun 2018 yılındaki ilk döneminde asbaşkanlık yapan Hayrettin Hacısalihoğlu, camiada yaşanan sıcak gelişmeleri DHA'ya değerlendirdi.
"KONGRE KAÇINILMAZDI"
Trabzonspor´da olağanüstü kongrenin beklenen bir durum olduğunu söyleyen Hacısalihoğlu, "Başkan Ağaoğlu ne niyetle istifa etti, rahat çalışma ortamı kurmak mı istedi, yeniden aday olacak mı, yoksa hakikaten bunaldı mı ? Bilemiyorum; fakat kongre kaçınılmazdı. Uzun zamandır erteleniyordu. Son ana kadar sürdürüldü sonra mecburen kongreyle yeni bir yönetim gelmesi düşünülüyordu" diye konuştu.
"MEVCUT TABLODA 2 ADAY GÖRÜLÜYOR"
Görevi bırakan Ahmet Ağaoğlu´nun yeniden aday olma ihtimalini değerlendiren Hacısalihoğlu, "Mevcut tabloda 2 başkan adayı görülüyor. Bugüne kadar finans konusunda destek sağlayan asbaşkan Ertuğrul bey ve başkan olarak görevi sürdüren arkadaşımız Ahmet bey, başkanlık için camia tarafından uygun bulunuyor. Durumu vakti geldiğinde göreceğiz" şeklinde konuştu.
"YENİDEN ÖZE DÖNÜLMELİ"
Ağaoğlu´nun başkanlığının ilk döneminde başlatılan `öze dönüş´ hareketiyle altyapıdan yetişen oyuncuların takıma katılmasında önemli payı bulunan Hacısalihoğlu, kulübün içinde bulunduğu ekonomik tablodan çıkış yolu olarak, `öze dönüş´ hareketini yeniden hayata geçirilmesi olduğunu savundu. Hacısalihoğlu, "Mecburen olması gereken budur ama gelecek olan yönetim bu tarzı benimser mi, buna uyar mı bilemem. Ancak mutlaka yeniden öze dönülmeli. Hazır transferler ve bu transferlere yapılan yüklü harcamalarla zaten çok zor durumda olan kulübümüz, çok daha fazla sıkıntı çekecektir" ifadelerini kullandı.
"NEDEN İBRA ETMEYECEĞİZ?"
Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin olağanüstü genel kurulda ibra edilmemesi gibi bir duruma ihtimal vermediğini belirten Hacısalihoğlu şöyle konuştu: 
"Ahmet Ağaoğlu´nun ibra edilmeyeceğini zannetmiyorum. Bugünkü ekonomik sıkıntı ve çıkmazda yönetimin ne kadar kabahati bulunuyorsa, taraftarın da basının da o kadar kabahati var. Yönetimleri transfer için teşvik eden, baskı yapan taraftarlar, kulübün mali durumuna bakılmadan çok sayıda transfer yapılmasını arzu eden bu konuda baskı yapan yazılar ve beyanatlarla bu konuda yönetimi yönlendirdi. Taraftarlar da sahada tezahüratlarla görüş bildirerek bugünkü Trabzonspor´un sıkıntıya düşmesine katkıda bulundular. Kimi ve neden ibra etmeyeceğiz ? Yönetimi ibra etmeyelim peki ya taraftarlar ile Trabzonspor´u takip edip, yorum ve analiz yapan basını da ibra etmeme hakkımız var mı ? Bu gidişat hiçbir şekilde Trabzonspor´u kurtarmaz. Trabzonspor´un öze yeniden dönüp borcu azaltan politika içinde ayaklarını yere daha sağlam basan yapıya dönmesi mutlaka şart. Yoksa bugün zorda olan kulüp, yarın çok daha zorda olacak."DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-03-08 13:15:03

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