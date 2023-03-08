Avcı, Trabzonspor'la vedalaştı

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor´da teknik direktörlük görevinden ayrılan Abdullah Avcı, kulübü son kez ziyaret edip, futbolcular ve çalışanlarla vedalaştı.
Trabzonspor´da olağanüstü genel kurul sürecinde görevinden istifa eden teknik direktör Abdullah Avcı, bordo mavili kulübün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde veda ziyaretinde bulundu. Futbolcularıyla son kez bir araya gelip görüşen Avcı, yönetici ve kulüp çalışanlarına da veda etti. Avcı´yı karşılayan başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas, "Hocamızın kulübümüze kazandırdığı kupalar, muhteşem lig şampiyonluğu kadar Trabzonspor tarihine ve değerlerine verdiği kıymet ve ayrılış şekli takdire şayandır. Ayrılıklar da sevdaya dahildir" dedi.
Trabzonspor´da 2,5 yılda 1´i lig şampiyonluğu, 2´si süper kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanılmasında emeği bulunan Avcı'ya, plaket ve şampiyonluk kutlamalarına ait çerçeveli fotoğraf hediye edildi. (FOTOGRAFLI) DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-03-08 17:16:09
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