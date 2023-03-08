Trabzonspor´da Avcı´sız ilk idman

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Trabzonsporlu futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı´nın görevi bırakmasının ardından ilk idmanlarını yaptı.
Süper Lig´in 25´inci haftasında Adana Demirspor ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor´da çalışmalar, Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah Avcı´nın istifalarının gölgesinde başladı. Geçtiğimiz hafta sahasında HangiKredi Ümraniyespor´a mağlup olarak evindeki 36 maçlık yenilmezlik serisini sonlandıran bordo-mavili ekip, 2 günlük iznin ardından bugün toplandı.
Görevinden istifa eden ve bugün son kez kulübe gelen Abdullah Avcı ile vedalaşan futbolcular saat 16.00´da idmana çıktı. Abdullah Avcı´nın yardımcısı olarak kulüpte görev yapan Orhan Ak yönetiminde çalışan bordo-mavililer, dinamik ısınmanın ardından 5´e 2 çalışma ve çift kale maç ile tamamlandı.
Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-03-08 22:01:12
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