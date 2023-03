Trabzonspor'da kadro Orhan Ak´a emanet

Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor'da yaşanan seçimli olağanüstü kongre kararı sürecinde teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifası sonrasında bordo mavili takımda yeni teknik adam arayışı başladı. Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın başkanlığa vekalet ettiği süreçte bordo mavililer hafta sonu sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçına Orhan Ak yönetiminde çıkacak.

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlıktan istifa etmesiyle başlayan olağanüstü genel kurul süreci, teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifası ve asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın adaylığını açıklamasıyla sürdü. Sezon başında Trabzonspor'la olan sözleşmesini 3 yıl süreyle uzatan Avcı'ya, istifa ettiği için sezon sonuna kadar olan alacakları ödenecek.

SPOR BASINIYLA VEDALAŞACAK

Dün kente gelerek takımla ve kulüp çalışanlarıyla vedalaşan teknik adam Trabzon'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Bugün Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni saat 13.00'te ziyaret edip spor basınıyla vedalaşmaya gelecek olan Abdullah Avcı'nın, istifa süreci ve gelecek planlarıyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

FUTBOLCULARDAN AVCI'YA VEDA SÖZLERİ

Trabzonspor'da futbolcular, görevi bırakan Abdullah Avcı'ya sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla veda etti. A takım kaptanı Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabından yayınladığı veda mesajında, "Sizinle tanıştığım ilk günden bu yana her zaman pozitif yaklaşımınızla bir teknik direktörden fazlası oldunuz. Hem saha içinde, hem de saha dışında unutulmaz günleri birlikte yaşadık. Size çok şey borçluyuz. Eminim isminiz bu kulübün Türk futbol tarihine altın harflerle yazılan efsaneleri arasında sonsuza kadar yer alacaktır. Her şey için yürekten teşekkürler hocam" ifadelerine yer verdi.

Yıldız oyuncu Marc Bartra da, "Futboldan anladığınız için, bana güvendiğiniz ve ilk günden beri benimle ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. Trabzon seni her zaman büyük bir sevgiyle anacak. Bu gülümseme ve pozitiflik ile size ve ekibinize her zaman en iyisini diliyorum" sözleriyle veda etti. Takımın Yunan yıldızı Bakasetas da Avcı'ya, "İlk günden beri bana güvendiğiniz için teşekkür ederim. Birlikte zirveye ulaştık. Devam eden kariyerinizde başarılar diliyorum" vedasını paylaştı.

GİDEN OYUNCULAR DA AVCI'YI UNUTMADI

Trabzonspor'dan ayrılan ve kiralık gönderilen oyuncular da Abdullah Avcı'yı unutmadı. Sezon başında El İttifak'a transfer olan Berat Özdemir sosyal medya hesabında, "Unutulmayacaksın hocam. Bana kattıkların için teşekkürler. Yolun açık olsun" paylaşımı yaptı.

Avcı'nın takımda istemediği ve kiralık olarak gönderdiği oyunculardan Abdülkadir Parmak ise, "Bir Trabzonspor taraftarı olarak bize yaşattığınız sevinçler için teşekkürler hocam. Yolunuz açık olsun" mesajını paylaştı.

Ahmet Ağaoğlu'nun ayrılığında sosyal medya hesabından veda mesajı paylayan Antony Nwakaeme de Avcı'yı unutmayan oyuncular arasındaydı. Nwakaeme, "Her şey için teşekkürler şampiyon teknik direktör" sözleriyle Avcı'ya veda etti.

TAKIM ORHAN AK'A EMANET

Trabzonspor'a Abdullah Avcı'nın yardımcısı olarak katılan yardımcı antrenör Orhan Ak, kongreye kadar olan geçiş sürecinde takımı idare edecek. Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrasında dün ilk idmanlarını yapan futbolcuların, Avcı'nın ayrılığı ve kulübün içinde bulunduğu çalkantılı süreç nedeniyle moralsiz olduğu gözlendi. Bordo mavililer hafta sonu sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçına Orhan Ak yönetiminde çıkacak.

ABDULLAH AVCI'NIN SAĞ KOLU

1996 yılında başladığı profesyonel futbol kariyerine 2015 yılında Medipol Başakşehir'de son veren Orhan Ak, futbol kariyerine Kocaelispor altyapısında başladı. Bugüne kadar Kuşadasıspor, Galatasaray, Ankaraspor, Antalyaspor, Bucaspor, Elazığspor ve Başakşehir'de defans oyuncusu olarak forma giyen Ak'ın Abdullah Avcı ile yolu ilk olarak Başakşehir'de kesişti. 2014 yılında Avcı'nın Başakşehir'de hocalık yaptığı dönemde takımda bulunan Ak, antrenörlük kariyerine de Avcı'nın yanında 2016 yılında Medipol Başakşehir altyapısında başladı. 2018 yılında Avcı'nın yanında A takımda yardımcı antrenörlüğe geçiş yapan Ak, sezon sonunda kulüpten ayrıldı. Beşiktaş'la 2019 yılında anlaşan Abdullah Avcı'nın yanında yardımcı antrenör olarak başlayan Orhan Ak, taraftarların tepkisi nedeniyle 1 ay sonra görevden ayrıldı. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'a transfer olduğu süre zarfına kadar çalışmayan Ak, 2020 yılının Kasım ayında Abdullah Avcı'nın yardımcısı olarak Trabzonspor'a katıldı. Avcı'nın sağ kolu olarak bilinen Orhan Ak, Avcı olmadan ilk defa A takımı yönetecek.

DOĞAN'A HACIOSMANOĞLU DESTEĞİ

Yeni teknik direktör arayışının yaşandığı kulüpte ise kongre tamamlanıp yeni başkan resmiyet kazanmadan bir isimle anlaşılması beklenmiyor. Geçen gün Trabzonspor'da başkan adaylığını ilan eden asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın teknik direktör arayışına başladığı öğrenildi. Trabzonspor eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu'nun desteğini alan Doğan, yönetim kurulu listesi çalışmalarını sürdürüyor. Ertuğrul Doğan'a açık şekilde destek sunan Hacıosmanoğlu, olağanüstü genel kurula tek listeyle gidilmesi ve Doğan isminde birleşilmesi görüşünü savunuyor.

AĞAOĞLU DÖNECEK İDDİASI

Öte yandan, görevinden istifa eden eski başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, kongrede yeniden aday olacağı konuşuluyor. Hareketli günlerin yaşandığı Trabzonspor camiasında Ahmet Ağaoğlu'nun eski başkanlarla görüşüp, destek aldığı ve güçlü bir listeyle Ertuğrul Doğan'a rakip olacağı iddia ediliyor.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

