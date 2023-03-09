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Abdullah Avcı: Kasket de Trabzonspor da başımızda

DHA

Abdullah Avcı: Kasket de Trabzonspor da başımızda


Selay SAYKAL Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA) Trabzonspor´daki görevinden istifa eden teknik direktör Abdullah Avcı, "Varlığımı tekrar hissettiğim, çok güzel duyguların karşılıklı yaşandığı büyük camiada bunları yaşadığım için çok mutluyum. Belki de Trabzon´da ilk defa böyle bir ayrılık oluyor. Müzede yer almak hedefimdi; o kasketle orada kalmak ve bunu kaybetmemekti bütün derdim. Kasket başımızda, Trabzonspor da başımızda" dedi.
Trabzonspor´da olağanüstü genel kurul sürecinde önceki gün teknik direktörlükten istifa eden Abdullah Avcı, kentte veda ziyaretlerinde bulundu. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi´ni ziyaret eden ve spor basınıyla vedalaşan Abdullah Avcı, görev sürecinde kendisine destek verenlere teşekkür etti.
TSYD Trabzon Başkanı Selçuk Kılıç, ziyarete gelen Abdullah Avcı´ya çerçeve içinde kasket hediye etti. Hediye için teşekkür eden Avcı, "Kasket başımızda, Trabzonspor da başımızda. Bunu böyle bilmek gerekiyor" diye konuştu. 
"HEP BERABER YAŞADIK"
Şampiyonluk süreciyle ilgili duygularını paylaşan Abdullah Avcı, "Hep beraber yaşadık. Burada şampiyonlukta da geçen süreçte de kırılan rekorlarda da herkesin; taraftar, yönetim, personel, sizler bunun bir parçasısınız. Yabancı oyunculara söylerken, `Together´ her beraber kazanıyoruz, her beraber kaybediyoruz diyorum. Yüksek enerjili şehre geldim. Bu yüksek enerjisini bana ve takıma çok iyi yansıttılar. Bunun karşılığını uzun süredir beklenen şampiyonlukla aldık. Şampiyon olduktan sonra galiba buradaydım. Harika duygular yaşadık" diye konuştu.
"BELKİ DE TRABZON´DA İLK DEFA BÖYLE BİR AYRILIK OLUYOR"
Trabzonspor´da şampiyonluğu yaşamaktan mutlu olduğunu belirten Avcı, "Trabzon ve Trabzonspor´a gelirken `böyle bir hikaye yazacaksın, senaryo yazacaksın´ deseler buna kimse `hemen böyle olacak´ demezdi. Şükürler olsun, iyi niyetli, samimi oluyorsan, hayat sana bunun fırsatlarını bir yerde bir şekilde veriyor. Varlığımı tekrar hissettiğim, çok güzel duyguların karşılıklı yaşandığı büyük camiada bunları yaşadığım için çok mutluyum. Belki de Trabzon´da ilk defa böyle bir ayrılık oluyor. Ayrılışların da böyle olması harika bir örnek. Onun için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.  
Trabzon basınına süreçte kendisine verdikleri destek için teşekkür eden Avcı, "Bana gelirken, çok zorlanırsın dediler. Hakikaten 27-28 ayda bana ve takıma verdiğiniz destek çoktu. Çok içine girmedim ama anlattıkları gibi değilsiniz" ifadelerini kullandı.
"KASKETLE YER ALMAK VE BUNU KAYBETMEMEKTİ BÜTÜN DERDİM"
Trabzonspor müzesinde yer alma hayalini gerçekleştiğini dile getiren Avcı, "Duyguları çok yoğun yaşıyoruz. Ya dipte ya da tepede yaşıyoruz. Bunu biraz dengelemeye çalıştım aslında. Zaman zaman dengeledik diye düşünüyorum. Bu kulüp büyük, enerjisi yüksek şehir. Çok büyük potansiyeli var. Müzede yer almak hedefimdi. O kasketle orada kalmak ve bunu kaybetmemekti bütün derdim. Onun için şükürler olsun diyorum" dedi.
"TRABZONSPOR DA BAŞIMIN ÜSTÜNDE"
Trabzonspor´a bir gün geri dönme ihtimali sorulan Avcı, "Trabzon´da kasket nasılsa, Trabzonspor da benim başımın üstünde" şeklinde cevapladı. Gelecek planlaması sorusuna ise Avcı, bir süre dinleneceği söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Abdullah Avcı´nın açıklamaları
Hediye verilmesinden görüntülerDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR
2023-03-09 14:17:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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