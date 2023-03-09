Trabzonspor´da Adana Demispor hazırlıkları sürüyor

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Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Süper Lig´in 25´inci haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik sorumlu Orhan Ak yönetiminde saat 11.30´da başlayan idmanda, dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5´e 2 çalışması yapıldı. Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenman çift kale maç ile tamamlandı.

Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-03-09 15:05:49



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