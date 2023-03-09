Depremden etkilen 1461 Trabzon FK'lı Erol: Allah bir daha böyle afet yaşatmasın



TRABZON,(DHA)TFF 2´nci Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK´nın İskenderunspor´dan transfer ettiği Bahadır Erol, depremde yaşadıklarını anlatarak, "Uyumuyordum. Deprem olmaya başlayınca kendimi dışarı attım. Sokağa çıkınca gözümün önünde 2 bina çöktü. Ölümü hissettik. Allah bir daha böyle afet yaşatmasın" dedi.

TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta mücadele eden 1461 Trabzon FK´nın, İskenderunspor´dan transfer ettiği sol bek oyuncusu Bahadır Erol açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi derinden sarsan yıkıcı depreme Hatay'daki evinde yakalanan Bahadır Erol, yaşadığı korku dolu anları anlatırken, "Çok kötü bir andı. Uyumuyordum. Deprem olmaya başlayınca kendimi dışarı attım. Sokağa çıkınca gözümün önünde 2 tane bina çöktü. Ölümü hissettik. Sonrasında çok kötü görüntüler vardı. İnşallah yaralar en kısa sürede sarılır" ifadelerini kullandı.

1461 Trabzon FK´ya yeniden döndüğü için mutlu olduğunu kaydeden Bahadır Erol, "Burada geçmiş dönemde forma giydim. İskenderunspor´dan kiralık olarak sezon sonuna kadar yeniden geldim. Burada oynadığım dönemde 2 kez Play-Off´tan döndük. Şimdi yarım kalan hikâyeyi tamamlamak istiyoruz. Sezon sonunda Play-Off´tan şampiyon olup hedefimize ulaşmak istiyoruz. Tüm taraftarlarımızdan destek istiyoruz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Trabzon

2023-03-09 15:50:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.