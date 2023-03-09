Abdullah Avcı´ya havalimanında duygulandıran veda

Selay SAYKAL Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA)Trabzonspor´da teknik direktörlük görevinden ayrılan Abdullah Avcı, kendisini havalimanında bekleyen taraftarların tezahüratları ve sevgi sözleriyle kentten ayrıldı.
Trabzonspor´da yapılacak olağanüstü genel kurulda göreve gelecek olan yeni yönetimin önünü açmak için görevinden ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcularla ve yakınlarıyla görüşüp veda ziyaretlerini tamamladı. İstanbul´a gitmek üzere saat 21.30´da Trabzon Havalimanı´na gelen Abdullah Avcı´yı havalimanı girişinde taraftarlar karşıladı. Avcı, kendisini uğurlamaya gelen taraftarlarla kucaklaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Avcı, kariyerinin ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşadığı Trabzonspor'da taraftarların havalimanında söylediği Kazım Koyuncu'nun 'İşte Gidiyorum' şarkısının yanı sıra sevgi gösterisi karşısında duygulandı. DHA'ya konuşan Abdullah Avcı, "Herkese teşekkürler. Trabzon´u da Trabzonspor´u da çok seviyorum" sözleriyle veda etti. Abdullah Avcı, havalimanının VIP bölümünden geçerek saat 22.00 uçağıyla İstanbul´a hareket etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Abdullah Avcı´nın havalimanına gelişi
- Taraftarların tezahüratları
- Avcı´nın taraftarlarla fotoğraf çektirmesi
- Abdullah Avcı´nın kısa açıklaması
- Abdullah Avcı´nın havalimanına girişi
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR
2023-03-09 22:46:17
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