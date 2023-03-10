Doç. Dr. Erüz: 2050'de denizlerde balıktan çok atık olacak



Aleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)KARADENİZ Teknik Üniversitesi'nce (KTÜ) deniz çöplerinin azaltılması amacıyla hazırlanan `Karadeniz Ekosisteminin Korunması İçin Toplumsal Farkındalığın Artırılması ve Deniz Çöplerinin Azaltılması Projesi´ kapsamında 'KTÜ DENAR-1' bilimsel araştırma gemisinde, deniz dibinde atık toplama çalışmaları yapıldı; Karadeniz'in atık kaynak bilgileri çıkartıldı. Proje yürütücüsü Doç. Dr. Coşkun Erüz, "Attığımız hiçbir şey yok olmuyor, denizin dibine gidiyor, birikiyor. Amacımız, 2050 yılında dünyada denizlerde balıktan çok plastik atık olacağının bir görüntüsünü göstermek ve farkında kılmak" dedi.

KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi liderliğinde, Türkiye'nin yanı sıra Karadeniz'e kıyısı olan Gürcistan, Romanya ve Bulgaristan'ın da ortak olduğu Avrupa Birliği (AB) destekli `Karadeniz Ekosistemini Korumak İçin Toplumsal Farkındalığı Artırarak Deniz Çöplerini Azaltma (LitOUTer)´ araştırma ve toplumsal farkındalık projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında Karadeniz'de artan çevre kirliliği, oşinografi, Karadeniz'de balık ve diğer deniz canlı türleri, doğal kaynakların incelenmesi ve sorunların çözümüne yönelik araştırmalar yürütüldü. Proje kapsamında 'KTÜ DENAR-1' bilimsel araştırma gemisinde, deniz dibinde atık toplama çalışmaları yapılarak akademisyenler tarafından uluslararası kriterlere göre ayrıştırıldı. Karadeniz'in atık kaynak bilgileri çıkarılıp, deniz çöplerinin nasıl dağılım gösterdiği ortaya konuldu. Projenin Türkiye ayağında son bulan çalışmalar için kapanış programı düzenlendi. Programa Doğu Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Dr. Ömer Harun Özkaynak, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, KTÜ ve paydaş ülkelerin akademisyenleri ile öğrenciler katıldı.

`ATTIĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK OLMUYOR´

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Öğretim Üyesi ve projenin yürütücüsü Doç. Dr. Coşkun Erüz, projenin 2020 yılında Türkiye başladığını anımsatarak, "Biz daha önce dağlarda, nehirlerde, göllerde ve kıyılardaki katı atıkları halka göstermiştik. Bugünse burada denizin dibine taşınan, denizin dibinde biriken ve 500 yıl kadar da orada kalacak olan atıkları geri çıkararak insanlara denizin dibinde balıkların yaşaması gereken habitatın ne kadar kirlendiğini ne kadar sorun olduğunu göstermeye çalışacağız. Denize atmış olduğumuz direnç aletini gemiye alarak içinden çıkan çöpleri görmüş olacaksınız" dedi.

Denize atılan atıkların çözülmesi imkansız sorunları başlattığına dikkat çeken Erüz, "Attığımız hiçbir şey yok olmuyor, denizin dibine gidiyor, birikiyor. Amacımız, 2050 yılında dünyada denizlerde balıktan çok plastik atık olacağının bir görüntüsünü göstermek ve farkında kılmak. Denizin üstü temiz görünse de aslında dibi inanılmaz bir şekilde kirlendiğinin ve kirlenmeye de devam ettiğini gösteriyoruz. Bizim projemizin ana sloganı `Atma´; atmazsak sorun başlamıyor. Atarsak sorun başlıyor ve çözülmesi de imkansız. İmkansız için uğraşmaktansa birey olarak bize düşen görev bir tek dahi olsa çöpü doğaya atmamak. Atmadığımız da sorun olmayacak. Attığımızda ne olacağını görüyoruz. Canlıdan çok çöp çıkıyor denizin içerisinden" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Sürmene Aleyna KESKİN

2023-03-10 10:00:34



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