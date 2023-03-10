Viyadükten alt yola düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

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Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)TRABZON´da viyadükten alt yola düşen otomobilin sürücüsü Şule K., yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında 2 Nolu Beşirli Mahallesi, Tanjant Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Şule K.´nin kontrolünü yitirdiği 61 VH 223 plakalı otomobil, çarptığı demir korkulukları aşıp, viyadükten 10 metre aşağıdaki alt yola düştü. Kazada Şule K. hafif yaralandı.

Şule K., ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR

2023-03-10 13:52:56



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