Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, teknik sorumlu Orhan Ak yönetiminde pazar günü oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig´in 25´inci haftasında Adana Demirspor´u konuk etmeye hazırlanan Trabzonspor, 12 Mart Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik sorumlu Orhan Ak yönetiminde saat 11.00´de çalışan bordo mavililer, antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ve 5´e 2 çalışma yaptı. Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Bakasetas, Trezeguet, Dorukhan ve Denswil idmana çıkmazken, U19 takımı oyuncularından Emirhan Zaman ve Mustafa Pınarcı A takımla birlikte çalıştı.

Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla tamamlayacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-03-10 14:56:28



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