Okul duvarına 'kitap' konsepti

Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TRABZON'da Yomra Anadolu Lisesi'nin duvarı, kitap okuma alışkanlığını teşvik amacıyla, Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerinin büyütülmüş görselleriyle donatıldı.

Yomra ilçe merkezindeki Yomra Anadolu Lisesi'nin caddeye bakan bahçe duvarı, toplumda kitap okuma alışkanlığına dikkati çekip, farkındalık oluşturmak amacıyla ilçe belediyesi tarafından büyütülmüş kitap görselleriyle donatıldı. Yaklaşık 55 metre uzunluğundaki duvar, Türk ve dünya klasiklerinin önde gelen eserleriyle 'Kitap Duvar'a dönüştürüldü. Mustafa Kemal Atatürk'ten 'Nutuk', Dostoyevski'den 'Suç ve Ceza', Necip Fazıl Kısakürek'ten 'Çile', Balzac'tan 'Vadideki Zambak' ve Reşat Nuri Güntekin'den 'Çalıkuşu' gibi Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerine ait kitapların görsellerinin yer aldığı duvar, kütüphaneyi andıran görünümüyle ilgi odağı oldu.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, "Yomra'mızı güzelleştiren her işimiz, bizim de yüzümüzü güldürüyor. Yomra Anadolu Lisesi'nin bahçe duvarını kitap duvar haline getirdik. Okuyalım, daha güzel yarınlar için okuyalım" dedi.

'BENİ OKU' DİYE TEŞVİK EDİYOR'

İlçe esnafından Yasin Can, okumadığı kitapları gördüğünü söyleyerek, "Bu duvar daha önce atıl haldeydi. Çirkin bir görüntüsü vardı. Şimdi kitap şeklindeki kaplamalarla çok daha düzgün bir hal aldı burası. Daha önce bu kitaplardan bazılarını okumuştum öğrencilik yıllarımda ve sonrasında ama okumadıklarımız vardı. Her geçişimde duvara bakıyorum ve okumadığım kitap resmen 'Beni oku' diye teşvik ediyor. Artık burada okumadığımız kitapları hatırlayıp okuyacağız. Emeği geçen belediye başkanımıza teşekkür ederim. Çok güzel bir çalışma oldu" diye konuştu.

'GÖRSEL ZENGİNLİK KATTI'

Kitap konseptli duvarın, herkese kitap okuma alışkanlığı kazandıracağını belirten Anadolu Lisesi öğrencilerinden Emirhan Akgül, "Eski duvarda şimdi kitap figürleri var. Bence çok güzel oldu. Hem görsel olarak zenginlik kattı hem de okumaya teşvik anlamında iyi oldu. Okulumuzun duvarının böyle olması hoşumuza gidiyor. Burada okuduğum ve çok sevdiğim kitaplar var. Birçok okumak istediğim kitap ismi de burada yer almış" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Yomra Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

