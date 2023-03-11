Trabzonspor´un hacklenen Youtube kanalı yeniden açıldı



Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Trabzonspor´un sabah saatlerinde siber korsanlarca hacklenen YouTube hesabı, platform yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda geri alındı. Trabzonspor kulübü, sorunun global olduğunu ve kanalın yeniden aktif hale geldiğini açıkladı.

Trabzonspor´un video arşivinin yer aldığı ve canlı yayınlarını paylaştığı video platformu YouTube´daki kanalı, sabah saatlerinde siber korsanlarca hacklendi. İsmi ve logosu Elon Musk´ın şirketi olan `Tesla´ ile değiştirilerek Musk´ın, Tesla´nın yeni aracının tanıtımını yaptığı kanalın hacklenmesi üzerine Trabzonspor yetkilileri harekete geçti. Youtube Türkiye temsilciliği ile yapan görüşmeler sonucunda resmi video kanalı geri alındı. Siber korsanlarca silinen yüzlerce videodan oluşan arşiv de geri yüklendi.

"GLOBAL BİR SORUN"

Trabzonspor´dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Trabzonspor YouTube Resmi hesabımız sabah saatlerinde dünyadaki bazı YouTube kanalları ile birlikte siber saldırıya uğramış ve erişim sorunu yaşanmıştır. YouTube Türkiye´nin üst düzey temsilcileri, bu sorunun global bir sorun olduğunu ve aynı saat dilimi içerisinde birçok hesabın erişimini kaybettiğini de tarafımıza yazılı bir şekilde bildirmiştir.

Medya ekibimiz, erişim sorununun yaşandığı andan itibaren YouTube Global ve YouTube Türkiye ekipleriyle iletişime geçip herhangi bir içerik kaybı yaşanmadan hesabı tekrar aktif hale getirmiştir" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-03-11 15:48:06



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