Trabzon'da örtü yangını söndürüldü

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YOMRA (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Yomra ilçesinde, ormanda çıkan örtü yangını, belediye, itfaiye ve orman işçilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yomra ilçesinin yüksek kesimli Kıratlı Mahallesi'ndeki ormanda, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye ulaşan itfaiye, ilçe belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Arazözlerin de kullanıldığı müdahale ile yangın yaklaşık 6 saatte kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarında da bulundu.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Yomra Salim SARIKOÇ

2023-03-12 08:55:50



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