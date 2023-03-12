Trabzonspor - Adana Demirspor: 4-1



Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)-STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi

HAKEMLER: Abdülkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa Savranlar

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen (Dk. 76 Eren), Hugo, Bartra, Peres, Siopis (Dk. 76 Visca), Doğucan (Dk. 46 Markovic), Bardhi (Dk. 58 Umut), Abdülkadir, Yusuf (Dk. 69 Hamsik), Gomez

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, Svensson, Mert, Rodrigues, Papa Ndiaye, Stambouli Dk. 86 Gulbrandsen), Yusuf (Dk. 33 Cherif Ndiaye), Akintola (Dk. 33 Barrios), Emre (Dk. 74 Furkan), Belhanda

GOLLER: Dk. 8 Yusuf, Dk. 77 Hugo, Dk. 80 Visca, Dk. 90+3 Umut (Trabzonspor), Dk. 45+1 Badou Ndiyae (Adana Demirspor)

SARI KART: Peres (Trabzonspor) Cherif Ndiyae (Adana Demirspor)

KIRMIZI KART: Dk. 22 BelhandaSüper Lig´in 25´inci haftasında Trabzonspor evinde konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Bu skorla bordo mavililer ligdeki puanını 41´e yükseltti.

8´inci dakikada Trabzonspor´un sağ kanattan gelişen atağında, ceza yayı üzerinde topla bulunan Yusuf Yazıcı rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdi. Yusuf´un kalecinin soluna doğru vuruşunda top ağlara gitti: 1-0

24´üncü dakikada sağ kanattan ilerleyen Abdülkadir´in ceza sahasının içine sağdan kalenin soluna vuruşunda top direğe çarparak geri döndü.

41´inci dakikada sağ kanatta ilerleyen Ndiyae, ceza yayında bulunan Emre´ye geri pas verdi. Emre´nin kaleye doğru vuruşunda Uğurcan uzanarak topu ceza sahası dışına çıkardı. Ceza sahası içindeki Svensson´un kaleye doğru gönderdiği topu, kale önündeki Hugo kafa vuruşuyla dışarı çıkardı.

45+1´inci dakikada, Adana Demirspor´da sağ kanattan ilerleyen Svensson, topu geriye ceza yayı önündeki Badou Ndiyae´ye gönderdi. Badou Ndiyae´nin topa ceza sahası dışından sert vuruşunda top ağlara gitti: 1-1

57´nci dakikada rakip sahada sağ kanatta ilerleyen Peres, topu ceza sahasına doğru gönderdi. Ceza sahası dışındaki Siopis´in sert vuruşunda top yandan dışarı çıktı

77´nci dakikada Edin Visca´nın ceza sahasına ortaladığı köşe vuruşunda, yüksekten gelen topa havalanan Vitor Hugo´nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-1

80´inci dakikada Trabzonspor´da sol köşe gönderine yakın mesafede serbest vuruş kullanan Visca´nın vuruşunda top ağlara gitti: 3-1

90+3´üncü dakikada, Trabzonspor´un atağında solda bulunan Eren, topu ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Umut´un vuruşunda top filelerle buluştu: 4-1

Karşılaşma, Trabzonspor´un 4-1 galibiyetiyle sona erdi

MAÇTAN NOTLAR:

Trabzonspor´da teknik direktör Abdullah Avcı´yla yolların ayrılması sonrasında yardımcı antrenör Orhan Ak, Adana Demirspor maçında takımı yönetti. Orhan Ak yönetimindeki bordo mavili ekipte sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Bakasetas ve Trezeguet ile ağrıları bulunan Denswil maç kadrosunda yer almadı. Ümraniyespor maçında çift sarı kartla kırmızı kart gören Naci de cezası nedeniyle kadroda bulunmadı.

VISCA VE HAMSIK YENİDEN SAHADA

Trabzonspor´da köprücük kemiği kırıldığı için haftalardır sahalardan uzak kalan Visca ile sakatlığı nedeniyle 4 hafta forma giymeyen Marek Hamsik, Adana Demirspor maçında geri döndü. Takımın yıldız oyuncuları, maça yedek kulübesinde başladı.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon sahalardan uzak kalan ve maçlarda az süre alan Marek Hamsik, müsabakanın ikinci yarısında Yusuf Yazıcı´nın yerine oyuna girdi. Yıldız oyuncu oyuna girerken taraftarlar alkışladı.

VISCA´NIN HARİKA DÖNÜŞÜ

Trabzonspor´un Boşnak yıldızı Edin Visca, 8 haftalık süren aradan sonra çıktığı ilk maçta performansıyla fark yarattı. Maçın ikinci yarısında oyuna giren Visca, Hugo´nun kaydettiği golün asistini yaptı ve sonrasında takımının üçüncü golünü kaydetti.

MARKOVIC İLK MAÇINA ÇIKTI

Trabzonspor´un devre arasında Gaziantep FK´dan transfer ettiği ve kart cezası olduğu için geçtiğimiz hafta oynanan Hangikredi Ümraniyespor maçında yer almayan Lazar Markovic, Adana Demirspor maçına yedek kulübesinde başladı. Sağ kanat oyuncusu, maçın ikinci yarısında Doğucan´ın yerine oyuna girerek ilk kez bordo mavili formayı terletti.

BELHANDA KART REKORU KIRDI

Adana Demirspor´da ise, Peres´in yüzüne vuran Belhanda kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Antalyaspor ve Galatasaray maçlarında cezalı duruma düşen Belhanda, kariyerinin 13'üncü kırmızı kartını gördü. Süper Lig maçlarında 6 kez kırmızı kart gören Faslı oyuncu, Süper Lig´e transfer olduğu 2017-18 sezonundan bu yana ligde en fazla kırmızı kart gören futbolcu oldu. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-03-12 18:17:15



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