6 yıl önce çıkan yangında zarar gören Çamburnu'nda örtü yangını (2)

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Trabzon'un Sürmene ilçesi Çamburnu Tabiat Parkı'nda korkuya neden olan örtü yangını, itfaiye ekipleri ile orman işçilerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Ekipler, rüzgarın da etkili olduğu bölgede soğutma çalışması sürdürüyor. Yangında fidanla kaplı yaklaşık 3 dönümlük alanda hasar oluştu. (DHA)Salim SARIKOÇ/SÜRMENE,(Trabzon), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Sürmene Salim SARIKOÇ

2023-03-12 18:31:56



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