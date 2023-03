Trabzonsporlu futbolcular, galibiyeti değerlendirdi

Vitor Hugo: Takım olarak ne kadar iyi oynayabileceğimizi gösterdik

Lazar Markovic: Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağımSelçuk BAŞAR Aleyna KESKİN / TRABZON, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 25´inci haftasında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor´u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekipte Vitor Hugo ve Lazar Markovic açıklamalarda bulundu.

Takımdan ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı´ya teşekkür eden Vitor Hugo, "Hep beraber uzun yıllar boyunca kupalar kazandık, ligi kazandık ve büyük başarılar elde ettik. Kendisi iyi bir hoca olmasının yanında çok da iyi bir insan. Her zaman Brezilya´da Brezilyalı bir arkadaşı var ve her zaman yanında olacağımı bilmesini isterim. Maça iyi bir başlangıç yaptık. Maç 11´e 11 iken özellikle ilk dakikalarda çok iyi bir baskı yapıp çok iyi bir oyun kurup gol atma fırsatını da bulduk. 11´e 10 oynadığımızda bir ritim düşüklüğü yaşadık. Ama sonrasında maç içerisinde arkadaşlarımızla bu durumu nasıl düzeltebileceğimiz ya da neleri değiştirmemiz gerektiğini konuştuk. Devre arasında Orhan hocamızla yaptığımız toplantıda değiştirmemiz gereken yerleri hocamız bize anlattı. Biz de ikinci yarı sahaya çıktığımızda çok iyi bir duruş sergiledik. Bugün galibiyet alabilmek önemliydi. Bugün aslında takım olarak ne kadar iyi oynayabileceğimizi gösterdik. Herkes mücadele etti. Tanrıya şükürler olsun golü atma fırsatı da bana geldi. Benim yaptığım katkının olması benim adıma da çok önemliydi. Bütün takım arkadaşlarıma minnettarım. Dün oğlumla birlikte akşam evde konuşurken eğer gol atarsam ne yapmamı istersin diye sormuştum. O da ben gol attıktan sonra yaptığım o minik dansı gösterdi. Ben de onu taklit edebildiğim şekilde dansı yapmaya çalıştım. Golü anneme hediye etmek istiyorum. Annem zor durumdan geçiyor. Biraz sağlık problemleri var. Annem için dualarınızı istiyorum" diye konuştu.

MARKOVIC: ELİMDEN GELDİĞİ KADAR YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞACAĞIM

Taraftarın takıma güç verdiğini söyleyen Lazar Markovic ise "İyi bir maçtı, iyi oynadık. İyi bir takımımız, iyi bir grubumuz var ve bugün de galibiyeti aldık. Bu kulübün ve takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışacağım. Trabzonspor taraftarlarını daha önce duymuştum. Trabzonspor'un büyük bir kulüp olduğunu, büyük bir taraftar olduğunu duymuştum. Taraftarların takıma kuvvet ve güç verdiğini bilmiyordum. Bunun için çok teşekkür ediyorum, her şeyi takdirle karşılıyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vitor Hugo'nun açıklamaları

Lazar Markovic'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2023-03-12 19:39:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.