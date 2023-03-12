Trabzon Of'ta örtü yangını

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Salim SARIKOÇ/OF (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Of ilçesinde mezrada örtü yangını çıktı. İtfaiye ekipleri ve orman işçileri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Of'a bağlı Kıyıboyu Mahallesi'ndeki mezrada saat 18.30 sıralarında örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın yayılırken, ihbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Of Salim SARIKOÇ

2023-03-12 19:59:46



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