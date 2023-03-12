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Trabzonspor - Adana Demirspor maçının ardından

DHA

Trabzonspor - Adana Demirspor maçının ardından


Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Süper Lig´in 25´inci haftasında Trabzonspor'un sahasında Adana Demirspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında ev sahibi ekipte yardımcı antrenör Orhan Ak ile teknik direktör Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu. 
ORHAN AK: İKİNCİ YARI BAMBAŞKA BİR OYUN OLDU
Trabzonspor'da Abdullah Avcı´nın ayrılığı sonrasında Adana Demirspor karşısına takımın başında çıkan yardımcı antrenör Orhan Ak, maç sonunda düzenlediği basın toplantısında galibiyeti camiaya, taraftarlara ve Avcı´ya hediye ettiklerini söyledi. Bordo mavili takımın maça çok iyi başladığını ve golü erken bulduğunu belirten Ak, "Rakibin 10 kişi kalması fırsat gibi görünürken bizi rehavete soktu. Oyun hızını düşürdük. Hiç memnun olmadığımız dakikalardı. Rakip 10 kişi kalmasına rağmen etkili olmaya başladılar. Merkezde ikili oynamamıza rağmen, merkezden devamlı hücumlar yemeye başladık. Rakip 5´liye döndü, hamleler yaptı. 2-1 veya 3-1´i de yakalayabilirlerdi. Çok net pozisyonları vardı. İkinci yarı daha coşkulu ve hızlı, oyuna sonradan giren oyuncular, hücumcu oyuncuların da kalitesi devreye girince net skor elde ettik. ikinci yarı bambaşka bir oyun oldu. Taraftar da desteğini yansıtmaya başlayınca istediğimiz bir skor aldık. Bugün tek hedefimiz galibiyetti. Bugün hem camiaya, hem oyuncuya, hem bizim hem taraftarımız için güzel bir hediye oldu. Özellikle hocamızın istifasından sonra zor bir sürece girdik. Bu maçı hem taraftarımıza hem de hocamıza armağan ediyoruz" dedi.
`ÇIKIŞ TEKRAR HIZLI OLACAKTIR´
Kulübün içinde olduğu genel kurul süreci, Ahmet Ağaoğlu´nun başkanlıktan istifası ve Abdullah Avcı´yla yolların ayrılması nedeniyle takımın adaptasyonda zorlandığını açıklayan Ak, "Ciddi bir belirsizlik var burada. Oyuncuya da bu çok net şekilde yansıdı. Onun için gelecekle alakalı kaygılar olabilir. Hedeflerden kopmanın da tedirginliği ve kaygısı var. Son zamanlarda kazanamamak nedeniyle takım üzerinde olumsuz bir durum oluşmuştu. Buraların duygusu çok başkadır, kazanırken çok hızlı çıkarsınız, kaybettiğinizde inişler çok sert olabilir. Bir anda kendinizi kaosta görebilirsiniz. Biz de ilk hafta 1-2 gün çok zorlandık. Zihinsel durumun takımın üzerinde olumsuzluklarını fark ettik ama ne olursa olsun oyuncunun bunun sorumluluğunu bilmesi lazım. Burada görev var, görev de kutsal. Sahne onların ve sahneye çıktığınızda perdenin arkasında ne yaşadığınız seyirci için çok önemli değildir. Bizim tekrar sahaya dönüş yapıp hem kendimiz, hem özgüvenim, hem takım hem camia için bu maçı kazanmak çok önemliydi. Adana Demirspor da çok kaliteli bir takım. Bugün şartlar çok zor olsa bile kazanabildik. Büyük camialar böyledir. Reaksiyon verir, dalgalanma yaşar ama çıkışı tekrar hızlı olacaktır" diye konuştu.
`ŞAMPİYONLUKTAN SONRAKİ PLANLAMA DAHA ZORDUR´
Şampiyonluk sonrasında takımın yaşadığı zorlukları değerlendirmesi istenen Ak, şöyle konuştu:
"Şampiyonluk çok kolay bir şey değil. Şampiyonluktan sonraki planlama daha zordur, ikinci ve üçüncü şampiyonluklar sonrası daha zordur. Futbolda 2 kere 2, 4 etmiyor, 3 veya 5 ediyor. Futbolda böyle bir matematik var. Her teknik direktörün planlamalarında yüzde 15 ila yüzde 20 sapmaları olur, hatalara açıktır. Fakat bir gerçek ki, biz bunun daha fazlasını yaptık bu sene. Planlamada da enerjide de. Çünkü bu sadece sahada oynanan bir takım oyunu değildir. Başkandan başlar, çaycıya kadar devam eder. Böyle bir bütündür. Herkesin beraber düşünüp, beraber hareket ettiği bir oyundur. O duyguda bile o değilse inanın futbol böyle bir şeydir, direkten döner." 
'ABDULLAH AVCI ÇOK DEĞERLİ BİR ŞEY YAPTI´
Abdullah Avcı´nın takımdan ayrılış sürecini ve teknik heyet olarak kendi geleceklerini değerlendiren Ak, "Hocamız çok değerli bir ayrılış gerçekleştirdi; herkese nasip olmuyor. Benim Abdullah Avcı´dan öğrendiğim en önemli şey, insani ve etik değerler. Abdullah Avcı, Türk futbolu için çok değerli bir spor adamı. Bu süreçler kolay değil. Bence çok değerli bir şey yaptı kulübün menfaati için. Biz de saygıyla karşıladık. Doğru olan ekiple beraber dönmek. Bunu yönetimle de paylaştık fakat hem hocamız hem yönetim, şu an böyle bir talepte bulundular. Ben de sorumluluktan kaçmak istemedim. Maça takımın başında çıkmamı istediler. Önümüzde kongre süreci var. Herkes için hayırlısı olsun. Takıma 1 hafta izin verdik. Gaziantep maçı iptal oldu biliyorsunuz, sonra milli takım arası var. Gereken açıklama yapılır" dedi.
MONTELLA: BELHANDA´NIN HATASI, PERES´İN UYANIKLIĞI, HAKEMİN KARARLILIĞI
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella da maçın sonucundan memnun olmadıklarını söyleyerek, "İlk 20 dakikada takımımı beğenmedim. Çok cesaretli değildik. 20´nci dakikada yediğimiz kırmızı kartta Belhanda´nın hatası, Peres´in uyanıklığı ve hakemin de kararlılığı maçı farklı bir yöne götürdü. 20´nci dakikadan sonra takımımı çok beğendim. Sonuna kadar mücadele gösterdiler. Hatta rakipten birçok konuda üstün oynadılar. 21 tane şut atmışız, rakibimiz 15 tane şut attı. Gol beklentisi olarak biz 2.3, rakipler ise 1.2 oranında idi. Belirli bir dakikaya geldikten sonra muhtemelen kalite ve yorgunluk ön planda oldu. Sonuçta bu tarz büyük takımlara karşı da ufak tefek hatalar yaptığınızda cezalandırıyorlar ama 20´nci dakikadan sonra takımımı gerçekten beğendim" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Orhan Ak ve Montella'nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-03-12 20:11:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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