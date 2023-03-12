Trabzon Of'ta örtü yangını (2)

İkinci ara tatil ne zaman ve hangi günlerde yapılacak?

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LODOSUN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Trabzon'un Of ilçesinde mezrada çıkan örtü yangını, lodosun da etkisiyle geniş alana yayıldı. İlk yangının çıktığı Kıyıboyu'ndan Kıyıcık Mahallesi'ne sıçrayan alevlerin söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Dik ve engebeli arazide yol olmaması nedeniyle müdahalede güçlük yaşayan ekiplerin, bölgede evlere yakın noktalardaki yangını kontrol altına aldıkları belirtildi. (DHA)Yaşar FALCI/OF (Trabzon), (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Of Yaşar FALCI

2023-03-12 22:29:48



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