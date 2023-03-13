Trabzon'da geniş alana yayılan örtü yangını söndürüldü



Salim SARIKOÇ/ TRABZON, (DHA)TRABZON'un Of ilçesinde mezrada çıkıp, lodosun etkisiyle 2 mahallede yayılan örtü yangını; belediye, itfaiye ve orman işçilerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Of ilçesine bağlı Kıyıboyu Mahallesi'ndeki mezrada, dün saat 18.30 sıralarında örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Yangın, lodosun da etkisiyle 2 mahalleye yayıldı. Dik ve engebeli arazide yol olmaması nedeniyle müdahalede güçlük yaşayan ekipler, önce evlere yakın noktalardaki alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin gece boyu süren çalışmaları ve sabah karşı yağan yağmur sonucu alevler, tamamen söndürüldü. İlçede bahçe temizliği için yakılan anız ateşinin, rüzgarın da etkisiyle örtü yangınına neden olduğu değerlendiriliyor. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Salim SARIKOÇ

2023-03-13 10:07:31



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