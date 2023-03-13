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Çocuklar, aileleriyle birlikte 'karateci' oldu

DHA

Çocuklar, aileleriyle birlikte 'karateci' oldu


Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzon'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü´nün `Ailemle karate yapıyorum´ etkinliğiyle spora teşvik edilen anne ve babalar, çocuklarıyla birlikte karate yapıyor. Çocuklarıyla yumruk ve tekme atma teknikleri çalışan aileler, esneklik gerektiren hareketlerde ise zor anlar yaşıyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, aileleri spora teşvik etmek ve çocukların derse motivasyonlarını artırmak amacıyla `Ailemle karate yapıyorum´ etkinliği başlattı. Beşirli Spor Kompleksi´nde hafta sonu saat 10.00'da verilen karate eğitimlerine gelen öğrencilerin aileleri de derslere davet edildi. İlk kez karate yapan anne ve babalar, çocuklarıyla karşılıklı teknik çalışma gerçekleştirdi. Çocuklarıyla yumruk ve tekme atma teknikleri çalışan anne ve babalar, esneklik gerektiren hareketler karşısında zorlu anlar yaşadı. 
"TERS HAREKETTE ZORLANIYORUZ"
Çocukları Pınar ve İlkhan Çınar ile karate dersine gelen Mediha Cevher, ilk defa aile etkinliğine katıldığını söyledi. Çocuklarının spor yaparken yanında olmanın güzel olduğunu belirten Cevher, "Çocuklarımın yanına etrafında her anlarına şahit olmak güzeldi. Ben sağa sola hareketlerde çok zorlandım. Ters hareketlerde zorlanıyoruz ama çocuklar antrenmanlı olunca onlar için daha keyifli oldu" dedi.
Pınar Cevher ise "Annemin olmasından mutlu oldum ama ellerimi acıttı, mahvetti. Bir daha seninle çalışmak istemiyorum anne. Başka birisiyle çalış lütfen" diyerek annesine sitem etti.
"ZORLANDIK, YORULDUK"
Karate dersine katılan Cevat Hıdıroğlu, oğlu Çınar Berk´in sporu çok sevdiğini anlatarak, "Daha önce yapmamıştım. Bayağı zorlandık, yorulduk. Güzel etkinlik oldu. Çocuklarla birlikte spor yapmak onların motivasyon ve mutluluğunu etkiliyor. Gözleri ışıl ışıl. Evde zaman zaman güreş yapıyorduk ama karate yapmadık" diye konuştu. 
"ANNEM ÇOK FENA VURUYOR"
Nevra Buğlem Aslan ise annesinin yumruklarının sert olduğundan yakınarak "Annemle birlikte karate yaptık. Annem yumruk vururken elleri battı. İstifa ediyorum artık. Annemle bir daha karate yapmayacağım. Çok fena vuruyor, ellerim bitti" dedi.
Kızı Amine´ye destek olmak için karate yapmaya geldiğini anlatan Hatice Keleş de "Daha önce karate yapmadım. İyi geçti, bir sıkıntı yok. Veliler zor hareketler yapmadı, basitti. Devam ederse ben de gelirim. Önemli olan kızıma destek olmak. Sporu her alanda seviyoruz ve içinde olmak istiyoruz. Fırsat olursa yine geliriz" diye konuştu.  
Annesinin derse gelmesinden mutlu olduğunu söyleyen Amine Keleş de "Eğer isterse evde de karate yaparız" dedi.
"ÇOCUKLAR HOCA KONUMUNA GEÇİYOR"
Karate antrenörü Hatice Çelebi ise etkinliğin aileler için keyifli geçtiğini kaydederek, "Çocuklar, anne ve babalarıyla çalıştıkları zaman mutlu oluyor. Çocuklar, hoca konumuna geçiyor; anne ve babalarının yaptıklarını düzeltiyorlar" diye konuştu.  GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Çocukların karate hareketleri yapması
Anne ve babaların karate hareketleri yapması
Aileler ve çocuklarla röportajlar
Karate antrenörü Hatice Çelebi röportajı 
Aile ve çocuklardan detaylar DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-03-13 10:37:37

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