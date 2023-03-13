Bağırsaklarındaki uyuşturucu tomografiyle ortaya çıktı

Fatih TURAN/ TRABZON, (DHA)TRABZON´da yabancı uyruklu 2 şüphelinin, çekilen tomografi filmlerinde bağırsaklarında kapsül şeklinde uyuşturucu madde taşıdığı belirlendi. Uyuşturucunun doğal yolla çıkması sağlanırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yabancı uyruklu 2 kişinin, Van´dan Samsun´a uyuşturucu taşıdığı bilgisi üzerine harekete geçen Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, plakası belirlenen otobüsü durdurdu. Üst aramalarında üzerlerinde uyuşturucu bulunmayan 2 kişi, şüpheli davranışlarda bulunmaları üzerine iç beden muayenesi için hastaneye götürüldü. Burada çekilen tomografilerde şüphelilerin bağırsaklarında 50 kapsül şeklinde paketlenmiş halde uyuşturucu tespit edildi. Hayatını riske atarak kuryelik yaptığı saptanan şüphelilerin bağırsaklarındaki kapsül halindeki uyuşturucuların doğal yolla çıkması sağlandı. Gözaltındaki şüphelilerin sorgusu sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon
2023-03-13 11:54:24
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