Trabzon´da CHP İl Başkanlığı ve iş yerine kurşun isabet etti (2)

3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Trabzon´da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı´nın camı ve bir iş yerinin dış cephesine kurşun isabet etmesine yönelik polis ekiplerince başlatılan çalışmada, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, olayda kullanılan el yapımı ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 2 dolu mermi ele geçirildiği, soruşturmanın da çok yönlü devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Olayın çeşitli suçlardan kaydı bulunan Y.E.B, A.S.S. ve B.Y. isimli 3 şahıs tarafından gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Gözaltına alınan şahıslar, ifadelerinde, aşırı derecede alkollü olduklarını, olayın Y.E.B'nin havaya doğru doldur boşalt yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu yaşandığını ve herhangi bir kasıt unsuru bulunmadığını beyan etmişlerdir" denildi.(DHA)TRABZON, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon TRABZON, (DHA)-
2023-03-13 20:48:32
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