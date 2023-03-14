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Örtü yangınları lodosla sıklaştı, 'anız' uyarısı geldi

DHA

Örtü yangınları lodosla sıklaştı, 'anız' uyarısı geldi


Selçuk BAŞARSelay SAYKAL/ TRABZON, (DHA)TRABZON'un 3 ilçesinde son 1 haftada bahçe temizliği için yakılan ateşler, lodosun da etkisiyle örtü yangınlarına yol açtı. 115 dönüm alanın zarar gördüğü yangınlar sonrası jandarma, SMS ile 'anız' uyarısı yaptı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili de "Bu dönemde uzun süreli lodos dediğimiz fön (föhn) rüzgarları ile etkilenen yanıcı maddeler kurur ve yanmaya elverişli hale gelir" dedi.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Doğu Karadeniz'de, son 1 haftada bahçe temizliği için yakılan ateşler, lodosun da etkisiyle örtü yangınlarına neden oldu. Trabzon'un Of, Sürmene ve Yomra ilçelerinde tarım arazilerinde başlayıp, mezra ve ormanlara sıçrayarak güçlükle söndürülen yangınlarda 115 dönüm alan zarar gördü. Sarıçam ormanlarının dünyada deniz düzeyine inebildiği nadir alanlardan olan Çamburnu Tabiat Parkı'nda da önceki gün çıkan örtü yangını, büyük çabalarla söndürüldü. Yeni dikilen sarıçam fidanlarının bir kısmının ise küle döndüğü gözlendi.
JANDARMADAN 'ANIZ' UYARISI
Örtü yangınlarının ardından İl Jandarma Komutanlığı da bölgedekilere SMS yoluyla uyarılarda bulundu ve denetimlerini sıklaştırdı. Uyarıda, "Tarımla uğraşan vatandaşlarımızda tarlaların yakılarak temizlenmesi gerektiği şeklinde bir algı bulunuyor. Bu durumun hem toprağa hem canlılara verdiği zarar unutulmamalıdır. Ayrıca ciddi boyutlarda yangınlara sebep olmaktadır. Lodosla birlikte ufacık bir kıvılcım önüne geçilemeyecek büyük kayıplara neden olmaktadır" denildi.
'FÖN RÜZGARLARI İLE YANICI MADDELER KURUR'
KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, "Bu dönemde uzun süreli lodos dediğimiz fön (föhn) rüzgarları ile etkilenen yanıcı maddeler kurur ve yanmaya elverişli hale gelir. Şartların uygun olması durumunda yangınlar çıkar ve bölgemizde de şartlar, bu mevsimde meydana gelmektedir. Maalesef bahçe temizliğindeki ateş, ormanlara sirayet edebiliyor. Bölgemizdeki bu yangınların temel sebebi; hava sıcaklıklarının bu dönemde uzun süreli olup, kurutucu fön rüzgarı ile birlikte yanıcı maddeleri ve yaprakları kurutmasıdır. Vatandaşlarımızın dikkatli olmasında fayda var. Ancak günümüz itibarıyla hava hallerindeki değişim, yağmur yönündedir ve yangınların etkisini tamamen ortadan kaldıracaktır" dedi.
'FİDAN DİKİMİ İLE ESKİ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR'
Çamburnu Tabiat Parkı'nda geçen gün yangının çıktığını, bölgenin eski yangın sahası olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Bilgili, "Çamburnu özelinde daha önceden çıkan yangın alanında, büyük oranda dikim yapılmıştı. Dikim yapılan yerde meydana gelen küçük çaplı yangın, fidanların ölmesine sebebiyet vermiş olabilir. Doğal bir gençleşmenin olma ihtimali düşüktür veya yoktur. Çünkü üzerinde tohum verecek ağaçlar bulunmamaktadır. Tekrar fidan dikimi ile aynı alan eski haline dönüştürülebilir" diye konuştu.
Çamburnu Tabiat Parkı'nda, 7 Ocak 2017'de çıkan yangınında, 25 hektarlık sarıçam ormanı zarar görmüş, dikimi yapılan 29 bin fidan ile yangının izleri silinmişti. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Sürmene Selçuk BAŞAR-Selay SAYKAL
2023-03-14 09:45:53

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