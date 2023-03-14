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Ertuğrul Doğan: Ahmet Ağaoğlu ile aramızda herhangi bir sorun yoktur

DHA

Ertuğrul Doğan: Ahmet Ağaoğlu ile aramızda herhangi bir sorun yoktur


Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)Trabzonspor´da Ahmet Ağaoğlu´nun başkanlıktan istifası sonrasında göreve vekalet eden ve geçtiğimiz günlerde adaylığını açıklayan asbaşkan Ertuğrul Doğan, "Kendisinden çok şeyler öğrendiğim başkanım Sayın Ahmet Ağaoğlu ile aramızda herhangi bir sorun yoktur, bundan sonra da olmayacaktır" dedi.
Olağanüstü genel kurul sürecinin yaşandığı Trabzonspor´da, Ahmet Ağaoğlu´nun başkanlıktan istifası sonrası göreve vekalet eden asbaşkan Ertuğrul Doğan, yazılı açıklama yaptı. Yönetim kurulunun talebi üzerine olağanüstü kongre kararı alınmasını onaylayan ve görevinden istifa eden Ahmet Ağaoğlu ile aralarında sorun olduğuna yönelik iddiaları reddeden Ertuğrul Doğan açıklamasında, "Kulübümüzün gerçekleştireceği kongre sürecinde Başkanım Sayın Ahmet Ağaoğlu ile aramızda problem olduğu yönünde bazı haberler yayınlanmaktadır. Öncelikle bu haberleri üzüntü ile okuduğumu belirtmek isterim. Yaklaşık 5 yıldır beraber görev yapmaktan büyük onur duyduğum, gayet uyumlu çalıştığım, kendisinden çok şeyler öğrendiğim Başkanım Sayın Ahmet Ağaoğlu ile aramızda herhangi bir sorun yoktur, bundan sonra da olmayacaktır. Adaylığımı açıkladığım gün nerede isem yine aynı yerdeyim. Sayın Ağaoğlu `Şampiyon Başkanımdır.´ Sayın Ağaoğlu ile dün olduğu gibi bugün de, yarınlarda da ağabey-kardeş ilişkimizi sürdüreceğim, tecrübelerinden faydalanmaya da devam edeceğim. Bu çizgimi asla ve asla bozmayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Camiamızdan, birliğimize zarar vermeye yönelik bu tür gerçek dışı haberlerle itibar göstermemelerini özellikle rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-03-14 18:49:28

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