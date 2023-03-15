KTÜ'den deprem raporu hazırlığı; beton kalitesi limitlerin çok altında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KTÜ'den deprem raporu hazırlığı; beton kalitesi limitlerin çok altında

DHA

KTÜ'den deprem raporu hazırlığı; beton kalitesi limitlerin çok altında


Selay SAYKALSelçuk BAŞAR/ TRABZON, (DHA)TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşleri Daire Başkanlığı öğretim üyelerinden oluşan 15 kişilik heyet, deprem bölgesinden aldıkları numuneleri laboratuvar ortamında inceledi. Hazırlanacak teknik raporu kamuoyuyla paylaşacak heyetten Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, "Şunu iyi gördük ki zemin çok kritik bir nokta. Beton kalite değerleri de yönetmeliğimizin vermiş olduğu sınırların yarısından bile daha düşük durumda" dedi.
Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından ülkenin birçok üniversitesinden bilim insanı, deprem bölgesine gidip, bilimsel araştırma yaptı. Trabzon'dan afet bölgesine giden KTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşleri Daire Başkanlığı öğretim üyelerinden oluşan 15 kişilik uzman heyet, depremden etkilenen binalarda teknik inceleme yapıp, bazı örnekler de topladı. Tarihi yapılar ile eski ve yeni binaların deprem nedeniyle uğradığı hasarı inceleyen uzmanlar, 25 günlük araştırmaları sonrası kente döndü. Numuneleri laboratuvar ortamında mercek altına alan heyet, binalardaki yapısal hasar ve kusurları ortaya koymak için hazırlayacakları raporu kamuoyuyla paylaşacak.
'TEKNİK RAPOR HAZIRLIYORUZ'
Hazırlanacak rapora dair ilk bilgileri paylaşan KTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki 1500'e yakın kamu binasında hasar tespiti yaparak çalışmaya başladıklarını söyledi. Altunışık, "Buralar, arama-kurtarma, emniyet, jandarma ekipleri ile halkımızın kalması gereken yerler olduğu için hızlı olarak tespit edilip, kullanılabilme durumlarının belirlenmesi gerekiyordu. Daha sonra Gaziantep merkezinde 10 bine yakın bina incelemesi yaptık. Sonrasında da Hatay'da çalışmalarımızı yaptık, 25 gün sonra Trabzon'a döndük. Çalışmalar kapsamında elde ettiğimiz yapısal hasar ve kusurlar ile ilgili teknik rapor hazırlıyoruz. Raporun önümüzdeki haftaya kadar biterek yayınlanmasını bekliyoruz" dedi.
'100 BİNADAN 90 TANESİ ESKİ'
Prof. Dr. Altunışık, 2011 yılından bu yana Van, Elazığ, Malatya, İzmir ve Düzce'de gördükleri bina hasarları ile Kahramanmaraş ve diğer illerde karşılaştıkları manzaranın çok benzer olduğunu söyledi. Altunışık, "Şu an 11 ilde yaşanan felakette ağır hasar gören ve yıkılan binaların yaklaşık yüzde 90'ı, 2000 yılı öncesi inşa edilen yapılar. Yeteri kadar mühendislik hizmeti almamış, beton ve donatı kalitesi düşük, projesine uyulup uyulmadığı belli olmayan, projesi veya zemin etüdü olup olmadığı belirsiz yapılardan bahsediyorum. Bu bize gösteriyor ki özellikle 2010'lu yıllardan sonra yapı denetimin de devreye girmesi ile inşa edilen yapıların birçoğu iyi durumda. Yeni olup da yıkılan binalar da tabii ki var. Eski bina olup, yıkılmayanlar da var. Bunu oranlarsak 100 binadan 90 tanesinin eski bina olduğu, 10 tanesinin de yeni bina olduğunu görebiliriz. Şunu iyi gördük ki zemin çok kritik bir nokta. İyi bir zemine inşa edilmiş bir yapının ayakta kalması çok çok daha makul. Beton kalite değerleri de yönetmeliğimizin vermiş olduğu sınırların yarısından bile daha düşük durumda. Ayrıca donatılarda istenilen akma gerilme de sağlanmamış durumda" diye konuştu.   
'ASMOLEN DÖŞEMEDEN VAZGEÇMELİYİZ'
Geçmiş yıllardaki depremlerde daire içinde yaşayanların düşerek ölümlere neden olduğu için riskli olan asmolen döşemeye, bölgede inceledikleri binalarda karşılaştıklarını aktaran Prof. Dr. Altunışık, "Özellikle Nurdağı'ndaki yıkılan binaların birçoğunda asmolen döşeme olduğu, bir sıra halindeki binaların hepsinin yıkıldığını gördük. Bu deprem, asmolen döşemeden bir an önce vazgeçmemiz gerektiğini bir daha anlattı. Yine binaların alt katlarında yaptığımız, kat yüksekliği fazla olan dükkan katlarının çok büyük hasar aldığını gördük. Sayın bakanımız da açıkladı, artık bu dükkan katlarını binaların alt katlarından uzaklaştırmak lazım. Konsolu olmayan, tabandan itibaren güzel bir şekilde yukarıya doğru devam etmiş, içerisinde perde oranı yüksek, plak döşemeye sahip, iyi bir zemine ve deprem bina yönetmeliğine göre inşa edilecek az katlı binalarımızın depreme çok daha rahat dayanabileceğini gördük" dedi.
Yıkıcı depremler sonrası yapılan tespit ve incelemelerin, olası depremler için ders niteliğinde olduğunu belirten Prof. Dr. Altunışık, "Bundan sonra hangi teknolojileri kullanmalıyız? Hangi yapıları yapmamız lazım ve olası İstanbul depreminde karşılaşacağımız manzaralar nedir? Hangi yapıları hızlı şekilde kentsel dönüşüme sokmalıyız? Sorularının bir daha göstergesi oldu. Umuyorum, bir daha böyle bir felaket yaşamayız veya bu yaşadığımız felaketten elde ettiğimiz tecrübeyi bundan sonraki mühendislik yaşantımızda uygularız" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR
2023-03-15 09:42:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadın doktorlar tarafından çizilen resimlerin geliri depremzede çocuklara bağışlanacak
YEREL HABERLER Kadın doktorlar tarafından çizilen resimlerin geliri ...
Trabzon'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Trabzon'da kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını ...
Ertuğrul Doğan: Ahmet Ağaoğlu ile aramızda herhangi bir sorun yoktur
YEREL HABERLER Ertuğrul Doğan: Ahmet Ağaoğlu ile aramızda herhangi ...
Trabzonspor başkan adayı Ertuğrul Doğan: "Ağaoğlu ile aramızda sorun yoktur"
YEREL HABERLER Trabzonspor başkan adayı Ertuğrul Doğan: "Ağaoğlu ile ...
Trabzon'da görev başında hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına "Sağlıkçılar Parkı" açıldı
YEREL HABERLER Trabzon'da görev başında hayatını kaybeden ...
Trabzon'da CHP İl Başkanlığı´nı kurşunlamaya 2 tutuklama
YEREL HABERLER Trabzon'da CHP İl Başkanlığı´nı kurşunlamaya 2 ...
Deprem bölgesinde hayat kurtaran doktorlar
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde hayat kurtaran doktorlar
Deprem bölgesinden dönen gönüllü öğretmenler öğrencilerle bağlarını koparmıyor
YEREL HABERLER Deprem bölgesinden dönen gönüllü öğretmenler ...
Trabzonspor'un stoper oyuncuları, santrforların izinde
YEREL HABERLER Trabzonspor'un stoper oyuncuları, santrforların ...
Türk çayı ihracatı 2 ayda 3,2 milyon doları aştı
YEREL HABERLER Türk çayı ihracatı 2 ayda 3,2 milyon doları aştı
Örtü yangınları lodosla sıklaştı, 'anız' uyarısı geldi
YEREL HABERLER Örtü yangınları lodosla sıklaştı, 'anız' uyarısı ...
Trabzon´da CHP İl Başkanlığı ve iş yerine kurşun isabet etti (2)
YEREL HABERLER Trabzon´da CHP İl Başkanlığı ve iş yerine kurşun ...
Trabzon'da CHP İl Başkanlığının da bulunduğu binaya kurşun isabet etmesine ilişkin 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Trabzon'da CHP İl Başkanlığının da bulunduğu binaya ...
Trabzon'da CHP İl Başkanlığının da bulunduğu binaya kurşun isabet etti
YEREL HABERLER Trabzon'da CHP İl Başkanlığının da bulunduğu binaya ...
Trabzon'da örtü ve orman yangınlarıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Trabzon'da örtü ve orman yangınlarıyla ilgili 4 kişi ...
Türkiye 2 ayda hamsi ihracatından 1,5 milyon dolar kazandı
YEREL HABERLER Türkiye 2 ayda hamsi ihracatından 1,5 milyon dolar ...
Trabzon´da CHP İl Başkanlığı ve iş yerine kurşun isabet etti
YEREL HABERLER Trabzon´da CHP İl Başkanlığı ve iş yerine kurşun ...
Trabzon Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Trabzon Ticaret Borsası
Visca'nın dönüşü Trabzonspor'a ilaç oldu
YEREL HABERLER Visca'nın dönüşü Trabzonspor'a ilaç oldu
Keneyle bulaşan hastalığın bıraktığı hasarları ozon tedavisiyle yendi
YEREL HABERLER Keneyle bulaşan hastalığın bıraktığı hasarları ozon ...
Trabzon'da bağırsaklarında uyuşturucu çıkan 2 yabancı uyruklu gözaltına alındı
YEREL HABERLER Trabzon'da bağırsaklarında uyuşturucu çıkan 2 yabancı ...
Bağırsaklarındaki uyuşturucu tomografiyle ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bağırsaklarındaki uyuşturucu tomografiyle ortaya ...
Trabzonspor sahasında topladığı puanlarla güldü
YEREL HABERLER Trabzonspor sahasında topladığı puanlarla güldü
Çocuklar, aileleriyle birlikte 'karateci' oldu
YEREL HABERLER Çocuklar, aileleriyle birlikte 'karateci' oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.