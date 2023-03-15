Kestiği ağacın altında kaldı, 14 gün sonra yaşamını yitirdi

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Selçuk BAŞAR/ÇARŞIBAŞI (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Çarşıbaşı ilçesinde kestiği ağacın altında kalan Mustafa Erdoğan (58), tedavi gördüğü hastanede 14 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 1 Mart'ta ilçenin Yavuz Mahallesi Kayıktaş mevkisinde meydana geldi. Mustafa Erdoğan'ın, kendi arazisinde kestiği ağaç üzerine devrildi. Yaralanan Erdoğan, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Ender Aktaş, dün yaşamını yitirdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Çarsıbaşı SELÇUK BAŞAR

2023-03-15 10:18:09



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