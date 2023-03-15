Trabzonspor´da Ağaoğlu aday olmayacak



Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Olağanüstü genel kurul sürecinin yaşandığı Trabzonspor´da görevden ayrılan eski başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yeniden başkan adayı olmayacağı öğrenildi. Kongrede başkan adaylığı için şuana kadar liste hazırlığı sürecindeki asbaşkan Ertuğrul Doğan dışında başvuru bulunmuyor.

Trabzonspor´da yönetim kurulu toplantısında yapılan oylamada olağanüstü genel kurul kararı alınması sonrasında başkan Ahmet Ağaoğlu görevinden istifa etti. Ağaoğlu´ndan sonra göreve vekalet eden asbaşkan Ertuğrul Doğan, olağanüstü kongrede başkan adaylığını açıklayarak liste hazırlıklarına başladı. Görevi bırakan Ahmet Ağaoğlu da yeniden adaylık başvurusu yapmak için çalışmalara başladı. İstanbul´da, Trabzon´da ve yurt dışında temaslarda bulunan ve adaylığına kesin olarak bakılan Ahmet Ağaoğlu'nun adaylık için son başvuru tarihine 2 gün kala aday olmaktan vazgeçtiği öğrenildi. Trabzonspor´un eski başkanları ve camianın önemli kesiminden destek gören Ağaoğlu, adaylıktan vazgeçme sebebini ise belirtmedi. Kongrede başkan adaylığı için şuana kadar liste hazırlığı sürecindeki asbaşkan Ertuğrul Doğan dışında başvuru bulunmuyor.

Trabzonspor´da olağanüstü kongre için geri sayım başlarken adaylık başvuruları 17 Mart Cuma günü saat 18.00´te tamamlanacak. İlk kongre 18-19 Mart tarihinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılacak. Çoğunluk sağlanamaması halinde 25-26 Mart tarihlerinde yapılacak seçimli kongreyle kulübün yeni başkanı seçilecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-03-15 13:41:09



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